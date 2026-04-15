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    ¡Urgente! Motociclista perdió el control de su moto y murió en la vía San Antonio de Prado Ditaires

    Según testigos, el hombre no logró tomar la curva de manera correcta

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente! Motociclista perdió el control de su moto y murió en la vía San Antonio de Prado Ditaires

    Resumen: El hecho se registró bajando por la vía nueva de Prado, antes del ingreso a la Unidad Portal de Ditaires.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un grave accidente se registró la mañana de este miércoles 15 de abril cuando un hombre que se movilizaba en una moto de color morada murió, al parecer, por el fuerte impacto.

    Según testigos, el hombre no logró tomar la curva de manera correcta, y perdió el control de la moto.

    La vía está cerrada mientras se realizan las tareas de Inspección Técnica a Cadáver y se inician las investigaciones de lo ocurrido.

    El hecho se registró bajando por la vía nueva de Prado, antes del ingreso a la Unidad Portal de Ditaires.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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