¡Urgente! Milagros de 3 años se perdió en el centro de Medellín

Una alerta de búsqueda ha sido emitida en Medellín tras la desaparición de la menor María Milagros Rivas Hernández, de tan solo 3 años de edad. La niña fue vista por última vez el pasado 22 de noviembre de 2025 en el Barrio Centro de Medellín.

Al momento de su desaparición, María Milagros vestía un saco de color rosado, pantalón y tenis de color azul con rayas.

La niña es de piel morena, mide aproximadamente un metro y su contextura es media. Como señal particular distintiva, tiene el cabello de color negro indio adornado con moñitos, y sus ojos son de color negro.

Cualquier información sobre el paradero de María Milagros Rivas Hernández es de vital importancia y debe ser reportada inmediatamente a los teléfonos de la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía.

Cualquier persona que tenga información relevante sobre el paradero de María Milagros Rivas Hernández puede comunicarse de inmediato con la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación:

Teléfonos Fijos: 5903108 (Extensiones 41665, 41709 o 41825).

Celular: 3185324474.

