¡Urgente! Más de 33 años de cárcel pagará «morcilla», el asesino del exciclista Marlon Pérez

Resumen: La agresión fue de una gravedad tal que comprometió órganos vitales de la víctima, causando su muerte

Minuto30.com .- En un fallo que trae algo de justicia a un caso que consternó al país, la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de Rionegro lograron la condena del asesino del exciclista profesional Marlon Alirio Pérez Arango. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro sentenció en primera instancia a Edison Arley Posada Posada a una pena de cuatrocientos (400) meses de prisión por el delito de homicidio agravado.

Mediante Sentencia Ordinaria-Condenatoria, el juzgado declaró penalmente responsable a Edison Arley Posada Posada, alias «morcilla», en calidad de autor del delito de Homicidio Agravado, tipificado en los artículos 103 y 104 Nral. 4 del Código Penal colombiano.

La pena principal impuesta al sentenciado es de 400 meses (equivalentes a 33 años y 4 meses) de prisión. Adicionalmente, se le impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal, conforme a los artículos 43 y 44 del Código Penal.

El trágico suceso ocurrió el 3 de octubre de 2024 en el municipio de El Carmen de Viboral. Según la sentencia, Posada Posada persiguió al exciclista en la vía pública.

El documento judicial detalla que el condenado le asestó una herida en la zona derecha del cuello, la cual fue de ocho centímetros de profundidad.

La agresión fue de una gravedad tal que comprometió órganos vitales de la víctima, causando su muerte. A pesar de haber sido trasladado al hospital San Juan de Dios por el Cuerpo de Bomberos, Marlon Pérez, de 48 años, ingresó al centro médico sin signos vitales.

La sentencia también resolvió negarle al condenado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena. El Juzgado Tercero consideró que las razones expuestas en la sentencia impedían otorgarle dichos beneficios.

En consecuencia, Posada Posada deberá cumplir la pena impuesta en el centro carcelario que determine el INPEC. Se abonará a la condena el tiempo que permaneció en detención preventiva por este proceso. Una vez que cumpla la pena que actualmente purga, quedará a disposición de esta nueva sentencia.

La providencia fue notificada en estrado y, como es habitual en la ley, contra ella procede el recurso de apelación. Dicho recurso, si es sustentado en debida forma, se concederá en efecto suspensivo, remitiendo la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

Una vez ejecutoriada la sentencia, se ordenó remitir la actuación a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Antioquia para la vigilancia del cumplimiento de la pena impuesta, y se procederá a liberar las comunicaciones de publicidad del acto.