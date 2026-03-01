Resumen: Es extremadamente cariñosa y juguetona. A pesar de las circunstancias, mantiene una energía alegre que contagia a todos.

¡Urgente! Lulú busca hogar: El parqueadero donde vive cerrará y quedará en la calle

Minuto30.com .- Lulú, una perrita que se ha ganado el cariño de quienes la conocen por su nobleza, se encuentra en una carrera contra el tiempo. El lugar que le ha servido de refugio durante los últimos años, un parqueadero de la ciudad, cerrará sus puertas definitivamente, dejando a esta mascota sin un techo donde dormir.

Una compañera ideal: Conoce a Lulú

Lulú no es solo una mascota; es una leal amiga que espera una segunda oportunidad en una familia que le brinde el calor de un hogar. Quienes conviven con ella destacan sus mejores cualidades:

Es extremadamente cariñosa y juguetona. A pesar de las circunstancias, mantiene una energía alegre que contagia a todos.

Se entrega esterilizada, lo que facilita su proceso de adopción responsable.

Tiene aproximadamente 7 años, una edad madura que la convierte en la compañera perfecta, ya que suele ser más tranquila y educada que un cachorro.

¿Por qué adoptar a Lulú?

Adoptar un perro adulto como Lulú tiene múltiples ventajas. Estos animales suelen ser profundamente agradecidos, ya conocen las normas básicas de convivencia y su carácter ya está definido, lo que evita sorpresas en el comportamiento futuro.

Lulú ha vivido en un entorno de parqueadero, cuidando y acompañando, pero ahora necesita que alguien cuide de ella. El cierre inminente del establecimiento la pone en una situación de vulnerabilidad extrema, pues no tiene un albergue o fundación que la reciba de inmediato.

¿Cómo puedes ayudar?

Si tienes un espacio en tu hogar y mucho amor para dar, o si conoces a alguien que esté buscando una fiel compañera, comunícate de inmediato.

Contacto para adopción: WhatsApp 304 257 47 78.