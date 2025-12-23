Resumen: Desde Minuto30, nos unimos a este esfuerzo humanitario. Compartir esta nota en sus redes sociales y estados de WhatsApp puede ser el puente definitivo para que este ciudadano reciba el apoyo y la atención que requiere de manera oportuna

¡Urgente! La Alcaldía de Argelia busca a los familiares de Félix Antonio Osorio: en Sonsón y otros municipios

Minuto30.com .- La Alcaldía de Argelia de María, en el Oriente Antioqueño, ha emitido un aviso de carácter prioritario para localizar a la familia o conocidos del señor Félix Antonio Osorio. Según la información oficial suministrada por la administración municipal, el ciudadano es oriundo del municipio vecino de Sonsón.

La búsqueda tiene como objetivo principal que sus allegados se pongan en contacto con las autoridades para adelantar trámites asistenciales necesarios para el bienestar del señor Osorio.

¿Cómo ayudar?

Se hace un llamado especial a los habitantes de Sonsón, donde Félix Antonio tiene sus raíces, para que difundan esta información en grupos familiares, veredas y barrios. Es probable que sus parientes aún residan en la zona del Páramo o en sectores rurales del oriente del departamento.

Si usted conoce al señor Félix Antonio Osorio o tiene información que permita ubicar a su familia, por favor comuníquese de inmediato con la Alcaldía Municipal de Argelia a través de la siguiente línea:

Celular: 310 835 27 89

Desde Minuto30, nos unimos a este esfuerzo humanitario. Compartir esta nota en sus redes sociales y estados de WhatsApp puede ser el puente definitivo para que este ciudadano reciba el apoyo y la atención que requiere de manera oportuna.

En esta época de unión, ayúdenos a que Félix Antonio Osorio se reencuentre con los suyos. ¡Cada compartido cuenta!

¿Sabes quiénes son sus familiares o conocidos en Sonsón o Argelia? Llama ya al 310 835 27 89. ¡Tu información es fundamental!

