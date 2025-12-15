¡Urgente! Koffy, perrito salchicha con heterocromía, se perdió en Envigado: su familia lo busca

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Al momento de perderse por los lados de Alcalá, llevaba puesta una correa de paseo azul y otra de adorno, blanca brillante con azul oscuro

    Minuto30.com .- Se busca desesperadamente a KOFFY, un perrito de raza Salchicha (Dachshund) que se extravió durante la madrugada en Envigado.

    Koffy tiene varias características distintivas que facilitan su identificación: su pelaje es en manchas y presenta heterocromía (ojos de diferente color).

    Al momento de perderse por los lados de Alcalá, llevaba puesta una correa de paseo azul y otra de adorno, blanca brillante con azul oscuro.

    La última vez que fue visto fue en el Barrio Mesa de Envigado.

    Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor, comuníquese de inmediato al 318 609 4287.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


