¡Urgente! Koffy, perrito salchicha con heterocromía, se perdió en Envigado: su familia lo busca

Minuto30.com .- Se busca desesperadamente a KOFFY, un perrito de raza Salchicha (Dachshund) que se extravió durante la madrugada en Envigado.

Koffy tiene varias características distintivas que facilitan su identificación: su pelaje es en manchas y presenta heterocromía (ojos de diferente color).

Al momento de perderse por los lados de Alcalá, llevaba puesta una correa de paseo azul y otra de adorno, blanca brillante con azul oscuro.

La última vez que fue visto fue en el Barrio Mesa de Envigado.

Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor, comuníquese de inmediato al 318 609 4287.

