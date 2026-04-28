¡Urgente! Itagüí no da tregua: se registra nuevo incendio

Resumen: A los residentes y comerciantes cercanos se les recomienda encarecidamente cerrar puertas y ventanas para protegerse de la inhalación de partículas de humo.

Minuto30.com .- La noche de este martes 28 de abril se torna crítica para Itagüí. Apenas una hora después de que se lograra liquidar el voraz incendio iniciado el pasado 27 de abril —el cual consumió una fábrica y mantuvo en vilo a la ciudad por más de 31 horas—, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios debe desplazarse nuevamente para atender una nueva conflagración estructural en la calle 51 con carrera 47.

En el lugar, las unidades de socorro y la Dirección de Gestión del Riesgo ejecutan maniobras urgentes de ataque para evitar que las llamas se propaguen por este neurálgico sector comercial. Debido a la magnitud de los eventos recientes y al despliegue de maquinaria, la movilidad en el cuadrante está restringida. Se hace un llamado urgente a los conductores para tomar rutas alternas y despejar las vías de acceso para los vehículos de emergencia que operan sin descanso.

A los residentes y comerciantes cercanos se les recomienda encarecidamente cerrar puertas y ventanas para protegerse de la inhalación de partículas de humo. La Alcaldía de Itagüí mantiene activos sus canales oficiales para informar sobre la evolución de este nuevo evento, mientras los organismos de socorro redoblan esfuerzos en una jornada que ya supera los límites del agotamiento físico y operativo.