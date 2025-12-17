¡Urgente! Hallan muerta a la polémica jueza Vivian Polanía, reconocida por sus fotos «hot» en Instagram

Resumen: Polanía se desempeñaba como jueza penal de control de garantías y era una de las figuras más reconocidas y controvertidas del país

Minuto03.com .- La rama judicial de Norte de Santander se encuentra en estado de shock tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de la jueza Vivian Polanía este miércoles. La funcionaria fue encontrada al interior de su residencia en la ciudad de Cúcuta, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Tan pronto se conoció la noticia, unidades de criminalística de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para adelantar la inspección técnica al cadáver. El objetivo primordial de los peritos es recolectar evidencia física que permita esclarecer las causas exactas del deceso, las cuales aún no han sido establecidas de manera oficial.

Polanía se desempeñaba como jueza penal de control de garantías y era una de las figuras más reconocidas y controvertidas del país. Su fallecimiento ha generado una profunda conmoción en el sector judicial, donde sus colegas y colaboradores esperan con prontitud un reporte forense detallado sobre lo sucedido en su vivienda.

La magistrada no solo era noticia por sus decisiones en los estrados, sino por su altísima exposición en redes sociales. Su perfil de Instagram, donde compartía contenido relacionado con el fitness y la moda, la convirtió en una figura pública que rompía con los esquemas tradicionales de la sobriedad esperada en la magistratura.

A lo largo de su carrera, Vivian Polanía enfrentó diversas polémicas que incluso trascendieron a procesos disciplinarios. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una audiencia virtual en la que apareció semidesnuda y fumando, imagen que se volvió viral y generó un fuerte debate nacional sobre la ética y la conducta de los jueces en la virtualidad.

Asimismo, la jueza estuvo en el ojo del huracán por su presunta participación en una celebración con bailarines eróticos realizada dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta. Estos eventos la mantuvieron bajo el escrutinio constante de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la opinión pública.

Pese a las críticas, Polanía siempre defendió su estilo de vida y su derecho a la libre expresión, asegurando que sus fotografías en redes sociales no eran vulgares sino estéticas. Por ahora, la ciudad de Cúcuta permanece atenta al dictamen de Medicina Legal para determinar si su muerte obedeció a causas naturales o a una situación violenta.

