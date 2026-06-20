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    ¡Urgente! Grave accidente de tránsito en el sector de «Cuatro bocas», nororiente de Medellín

    Una volqueta al parece sin frenos se llevó a su paso varios vehículos entre ellos un taxi y varias motos y quedó incrustada contra una vivienda, en cuatro bocas

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente! Grave accidente de tránsito en el sector de «Cuatro bocas», nororiente de Medellín

    Resumen: Las autoridades de movilidad se dirigen al lugar para apersonarse de la situación, atender el incidente y regular el flujo vehicular

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Los organismos de socorro atienden a esta hora un siniestro vial registrado en el sector conocido popularmente como «Cuatro bocas. Se sugiere a los ciudadanos tener evitar transitar por esta zona.

    Detalles de la emergencia

    De acuerdo con el reporte preliminar entregado desde el lugar de los hechos, el despliegue de atención y la situación actual es la siguiente:

    El grave accidente se presenta sobre la Carrera 51 con calle 82C, nororiente de Medellín.

    accidente en cuatro bocas medellin

    Una volqueta quedó incrustada contra una casa, y varios vehículos habrían sido arrollados a su paso dejando varias personas heridas. Captura de video

    En el sitio ya se encuentran operando dos ambulancias de Transporte Asistencial Básico (TAB) y una unidad motorizada de Atención Prehospitalaria (APH) para la valoración y atención de los involucrados.

    Las autoridades de movilidad se dirigen al lugar para apersonarse de la situación, atender el incidente y regular el flujo vehicular que se ha visto impactado.

    Una volqueta al parece sin frenos se llevó a su paso varios vehículos entre ellos un taxi y varias motos y quedó incrustada contra una vivienda; habrían varios lesionados.

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    Recomendaciones a los conductores

    Se hace un llamado preventivo a todos los actores viales que se desplazan por este sector para que:

    Reduzcan la velocidad y transiten con extrema precaución por la zona afectada.

    Estén atentos y sigan estrictamente las indicaciones de los organismos de socorro y agentes de tránsito.

    En la medida de lo posible, busquen rutas alternas para evitar congestiones mayores mientras se normaliza el paso en la vía.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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