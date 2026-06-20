¡Urgente! Grave accidente de tránsito en el sector de «Cuatro bocas», nororiente de Medellín

Resumen: Las autoridades de movilidad se dirigen al lugar para apersonarse de la situación, atender el incidente y regular el flujo vehicular
Minuto30.com .- Los organismos de socorro atienden a esta hora un siniestro vial registrado en el sector conocido popularmente como «Cuatro bocas. Se sugiere a los ciudadanos tener evitar transitar por esta zona.
Detalles de la emergencia
De acuerdo con el reporte preliminar entregado desde el lugar de los hechos, el despliegue de atención y la situación actual es la siguiente:
El grave accidente se presenta sobre la Carrera 51 con calle 82C, nororiente de Medellín.
En el sitio ya se encuentran operando dos ambulancias de Transporte Asistencial Básico (TAB) y una unidad motorizada de Atención Prehospitalaria (APH) para la valoración y atención de los involucrados.
Las autoridades de movilidad se dirigen al lugar para apersonarse de la situación, atender el incidente y regular el flujo vehicular que se ha visto impactado.
Una volqueta al parece sin frenos se llevó a su paso varios vehículos entre ellos un taxi y varias motos y quedó incrustada contra una vivienda; habrían varios lesionados.
Recomendaciones a los conductores
Se hace un llamado preventivo a todos los actores viales que se desplazan por este sector para que:
Reduzcan la velocidad y transiten con extrema precaución por la zona afectada.
Estén atentos y sigan estrictamente las indicaciones de los organismos de socorro y agentes de tránsito.
En la medida de lo posible, busquen rutas alternas para evitar congestiones mayores mientras se normaliza el paso en la vía.
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