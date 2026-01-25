Resumen: Tu difusión puede ser la diferencia entre que este pequeño encuentre un hogar responsable o regrese con la familia que tanto lo extraña

¡Urgente! Gatito con leucemia busca a su familia o un hogar donde lo puedan adoptar

Minuto30.com .— En el sector de El Socorro, en la comuna 13 (San Javier), fue rescatado un gato que hoy protagoniza una conmovedora historia de supervivencia y responsabilidad. El felino fue resguardado por una familia de buen corazón que, tras verlo deambulando, decidió brindarle auxilio y llevarlo a una revisión veterinaria.

Lamentablemente, los resultados veterinarios arrojaron que el gatito padece de leucemia felina. Esta condición ha puesto a sus rescatistas en una encrucijada: aunque desean ayudarlo, en el hogar donde se encuentra actualmente viven otros gatos que podrían contagiarse, ya que esta enfermedad es altamente transmisible entre felinos.

Un llamado al corazón: Se busca hogar único o a sus dueños

El pequeño rescatado es descrito como un animal extremadamente juicioso y tranquilo. Quienes lo cuidan aseguran que es un gato “de casa”, pues ya se encuentra esterilizado y sabe utilizar perfectamente el arenero.

Debido a su diagnóstico, este gatito necesita ser el único gato de la casa o convivir con otros que tengan su misma condición.

¿Lo reconoce? Su familia podría estar buscándolo

Por su comportamiento dócil y el hecho de estar esterilizado, no se descarta que el felino se haya extraviado de un hogar previo en la zona de San Javier o barrios aledaños.

Si usted es su dueño o desea abrirle las puertas de su hogar para brindarle los cuidados especiales que requiere por su leucemia, puede comunicarse de inmediato al siguiente contacto:

Celular de contacto: 3147364456

Sobre la Leucemia Felina

Es importante recordar que la leucemia felina no es contagiosa para los humanos ni para otras especies de animales (como perros). Un gato con este diagnóstico puede llevar una vida digna y feliz con los cuidados adecuados, buena alimentación y, sobre todo, mucho amor en un entorno controlado donde no represente un riesgo para otros gatos sanos.

¡Comparte! Tu difusión puede ser la diferencia entre que este pequeño encuentre un hogar responsable o regrese con la familia que tanto lo extraña.