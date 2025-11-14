Resumen: Un detalle crucial para identificarla es que la gatica fue hallada recién esterilizada, lo cual es visible por la cirugía reciente. Este hecho sugiere que es una mascota que tiene hogar

¡Urgente! Gatica recién esterilizada fue encontrada solita en el barrio La Libertad de Medellín

Minuto30.com .- Se solicita colaboración urgente para encontrar a los dueños de una gatica que fue encontrada en el Barrio La Libertad, Comuna 8. La felina es de color blanco con negro y café y presenta un estado de salud adecuado.

Señal Particular

Un detalle crucial para identificarla es que la gatica fue hallada recién esterilizada, lo cual es visible por la cirugía reciente. Este hecho sugiere que es una mascota que tiene hogar y que fue atendida recientemente por sus dueños.

Si eres el dueño de esta gatica, o si alguien de buen corazón desea brindarle un hogar seguro y lleno de amor en caso de no aparecer su familia, por favor, comunícate inmediatamente al siguiente número de WhatsApp: 3148609480.

