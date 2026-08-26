¡Urgente! Fuerte temblor volvió a sacudir a Colombia y se sintió en Medellín: ya están verificando si hay daños

Resumen: Un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Los Santos, Santander, y una profundidad de 149 kilómetros se sintió este miércoles a las 11:45 a. m. en varias zonas del país, incluida la ciudad de Medellín. Tras el evento telúrico, el alcalde Federico Gutiérrez informó que el Cuerpo Oficial de Bomberos avanza en la verificación de posibles afectaciones en la capital antioqueña e instó a la ciudadanía a reportar cualquier novedad a través de la línea de emergencia 123.