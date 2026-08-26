¡Urgente! Fuerte temblor volvió a sacudir a Colombia y se sintió en Medellín: ya están verificando si hay daños

Resumen: Un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Los Santos, Santander, y una profundidad de 149 kilómetros se sintió este miércoles a las 11:45 a. m. en varias zonas del país, incluida la ciudad de Medellín. Tras el evento telúrico, el alcalde Federico Gutiérrez informó que el Cuerpo Oficial de Bomberos avanza en la verificación de posibles afectaciones en la capital antioqueña e instó a la ciudadanía a reportar cualquier novedad a través de la línea de emergencia 123.
Un temblor de magnitud 5.1 registrado a las 11:45 a. m. de este miércoles se sintió en varias regiones del país, incluida la capital antioqueña. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro tuvo lugar en el municipio de Los Santos, Santander, a una profundidad de 149 kilómetros.
Tras el movimiento telúrico, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, anunció que el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad comenzó de inmediato una ronda de verificación en todas sus estaciones para evaluar si hubo daños o emergencias derivadas del sismo.
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Hora local: 11:45 a. m.
Magnitud: 5.1
Epicentro: Los Santos, Santander
Profundidad: 149 km
Estado en Medellín: Verificación de estructuras en curso; no se reportan víctimas iniciales.
El mandatario local instó a la ciudadanía a mantener la calma y comunicarse de inmediato a la línea de atención 123 en caso de identificar afectaciones en viviendas, edificios o vías públicas. Entretanto, los organismos de gestión del riesgo a nivel nacional avanzan en el consolidado de reportes en otros departamentos del territorio colombiano.
¡Urgente! Volvió a temblar durísimo en Colombia y se sintió en Medellín: ya están verificando si hay daños
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-26, 11:45 hora local Magnitud 5.1. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ynZZAgG5hN
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 26, 2026
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