¡Urgente! Fuerte incendio en Cabañitas se avista desde lejos ¿qué pasó?

Resumen: Por el momento, se desconoce qué originó la conflagración y si hay personas lesionadas o atrapadas en el lugar. Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo recomiendan:

Minuto30.com .- Una grave emergencia se registra en la mañana de este jueves, 21 de mayo, en el norte del Valle de Aburrá. Ciudadanos a través de redes sociales y redes de apoyo han reportado un fuerte incendio de grandes proporciones que estaría ocurriendo en el sector de Cabañitas, jurisdicción del municipio de Bello.

Detalles de la emergencia en desarrollo

De acuerdo con los primeros reportes e imágenes compartidas por la comunidad, la magnitud de la conflagración es tal que la densa columna de humo negro y las llamas se logran avistar desde la distancia, afectando la visibilidad en zonas aledañas y generando preocupación entre los vecinos.

Lugar del incidente: Sector Cabañitas (Bello, Antioquia).

Momento de los hechos: Mañana del jueves, 21 de mayo.

Se espera que en los próximos minutos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello, junto con organismos de gestión del riesgo y la Policía Nacional, hagan presencia en el lugar para acordonar la zona, controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a estructuras vecinas.

Recomendaciones a la ciudadanía

Por el momento, se desconoce qué originó la conflagración y si hay personas lesionadas o atrapadas en el lugar. Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo recomiendan:

Evitar transitar por el sector de Cabañitas para permitir el paso rápido y oportuno de las máquinas de bomberos y ambulancias.

A los residentes de zonas cercanas (como Cabañas o la Autopista Norte), se les sugiere cerrar puertas y ventanas para evitar la inhalación del humo tóxico.

Mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades competentes que ya se dirigen a la zona de la emergencia.

Estaremos ampliando la información a medida que los organismos de socorro entreguen el reporte oficial.

Noticia en desarrollo…