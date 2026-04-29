Resumen: Debido a la gravedad de la situación, autoridades llegaron para la Inspección Técnica a Cadáver y la recolección de material probatorio, la Secretaría de Movilidad reportó el cierre total de la intersección de la Carrera 68 con Calle 48.

¡Urgente! Frustran intento de «fleteo»: dos presuntos ladrones abatidos y uno herido por El Estadio

Minuto30.com .- Una noche de terror y cruce de disparos sacudió la tranquilidad del sector Estadio en Medellín. Este miércoles, un aparente intento de hurto bajo la modalidad de ‘fleteo’ terminó en un sangriento saldo cuando la víctima, que se encontraba armada, reaccionó contra sus agresores.

En Minuto30 le entregamos el reporte preliminar de esta fuerte balacera que dejó a dos presuntos delincuentes sin vida en plena vía pública y a un tercero gravemente herido.

Así ocurrió el letal cruce de disparos

Los hechos se registraron en la calle 48 con carrera 68, un concurrido cruce del occidente de la ciudad. Según los primeros reportes entregados por las autoridades, varios sujetos que se movilizaban en motocicleta interceptaron a un ciudadano con la aparente intención de despojarlo de sus pertenencias.

Lo que los asaltantes no esperaban era que la víctima estuviera armada y dispuesta a defenderse. En una rápida reacción, el ciudadano desenfundó su arma de fuego y disparó contra los señalados ‘fleteros’, desatando un intenso intercambio de disparos que alertó a los vecinos del sector.

El saldo de la balacera y el armamento incautado

Las patrullas de la Policía Metropolitana llegaron rápidamente al lugar de los hechos tras recibir el reporte ciudadano. En el sitio se encontraron con el siguiente panorama:

Dos abatidos: Dos de los presuntos asaltantes perdieron la vida; al menos uno falleció manera instantánea en el lugar de los hechos, quedando tendido sobre el pavimento; miuentras que el otro quedó a 100mts aproximadamente

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Un herido: Un tercer presunto delincuente, quien también resultó lesionado por los impactos de bala, fue auxiliado y trasladado de urgencia a las instalaciones de una clínica del norte de Medellín, donde a esta hora recibe atención médica bajo custodia policial.

Armas incautadas: junto al cuerpo de uno de los fallecidos un revólver original calibre 32. Además, en la escena se incautó un arma traumática utilizada presuntamente por los agresores para intimidar a la víctima.

Cierre vial en la zona

Debido a la gravedad de la situación, autoridades llegaron para la Inspección Técnica a Cadáver y la recolección de material probatorio, la Secretaría de Movilidad reportó el cierre total de la intersección de la Carrera 68 con Calle 48.

Las autoridades recomiendan a los conductores que transitan por el sector Estadio tomar rutas alternas mientras finalizan las diligencias judiciales en la zona.