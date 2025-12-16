Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Se levanta el Pico y Placa en Medellín y el Valle de Aburrá Fechas de suspensión: Desde el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el viernes 16 de enero de 2026 (ambos días incluidos). Reinicio de la medida: Lunes 19 de enero de 2026. Importante: Al reiniciar en enero, se mantienen los mismos números de placa actuales. La nueva rotación comenzará en febrero de 2026. Cobertura: La medida aplica para los 10 municipios del Área Metropolitana.

¡Urgente! Fico Gutiérrez ya confirmó hasta cuándo va el pico y placa: se levantará y volverá a mitad de enero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció una medida que aliviará la movilidad de miles de ciudadanos y turistas durante las festividades de fin de año. Tras una decisión concertada en la Junta Directiva del Área Metropolitana celebrada ayer, se determinó levantar la medida del pico y placa de manera temporal.

Esta decisión busca facilitar el desplazamiento de las familias durante la época de Navidad y vacaciones escolares, fomentando el turismo y el comercio en la región.

Fechas clave de la suspensión

La restricción vehicular dejará de regir a partir de la próxima semana y se extenderá hasta mediados de enero. El cronograma oficial es el siguiente:

Inicio de la suspensión: Martes, 23 de diciembre de 2025.

Fin de la suspensión: Viernes, 16 de enero de 2026.

Cobertura: La medida aplica para Medellín y los otros 9 municipios que conforman el Valle de Aburrá (Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa).

Le puede interesar: ¡Debut de la Sub-16 en Santiago! Colombia inicia su camino en la Copa UC 2025

Nota importante: Ambos días (23 de diciembre y 16 de enero) están incluidos en la exención, por lo que los vehículos podrán circular libremente.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El regreso de la medida en 2026

Los conductores deben estar atentos al reinicio de la norma para evitar sanciones al comienzo del año laboral. El pico y placa se reactivará el lunes 19 de enero de 2026.

Es crucial destacar que, durante las primeras semanas de reactivación en enero, se mantendrá la misma rotación de números de placas que rige actualmente. No habrá cambios inmediatos en los dígitos.

Rotación para febrero

El alcalde Gutiérrez aclaró que la nueva rotación de dígitos para el primer semestre del año se realizará en febrero de 2026. Las autoridades de tránsito informarán oportunamente sobre el sorteo y la distribución de los nuevos números antes de dicha fecha.

La Alcaldía y el Área Metropolitana invitan a la ciudadanía a disfrutar de estas medidas con responsabilidad, respetando las normas de tránsito y priorizando la seguridad vial durante las celebraciones decembrinas.

¡Urgente! Fico Gutiérrez ya confirmó hasta cuándo va el pico y placa: se levantará y volverá a mitad de enero