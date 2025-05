¡Urgente! Fico demandará al Gobierno Nacional por la crisis de la salud que vive Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha anunciado la interposición de una acción popular contra el Gobierno Nacional ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. La decisión, según el mandatario, busca proteger la vida y la salud de millones de colombianos, las cuales considera en riesgo debido a la gestión de las autoridades nacionales en el sector de la salud.

Gutiérrez arremetió contra el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, acusándolos de intervenir Empresas Promotoras de Salud (EPS) sin garantizar la liquidez a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). “Hay hospitales recibiendo apenas el 6 % de lo que les deben mes a mes”, denunció el alcalde en sus redes sociales, señalando que esta “asfixia no es una casualidad: es una estrategia”.

El mandatario local responsabilizó directamente al Gobierno Nacional por lo que califica como una “reforma destruyendo el sistema”. “Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde enfatizó su postura de defender a los ciudadanos: “Yo estoy del lado de la gente. Y no me voy a quedar callado mientras otros juegan con su salud”. La demanda, explicó, se interpone porque “lo que está en juego no es un modelo. Es la vida”.

Esta acción legal busca que el Tribunal Administrativo de Antioquia intervenga para garantizar la continuidad y el adecuado funcionamiento del sistema de salud, ante lo que Gutiérrez percibe como un colapso inminente que pone en peligro la atención médica de la población.