¡Urgente: están en la calle! Buscamos hogar de paso o adoptantes para una perrita y sus seis cachorros

Minuto30.com .- Se hace un llamado urgente a los corazones solidarios, y rescatistas en el municipio de Itagüí. Una perrita y su camada de seis cachorros se encuentran viviendo en condiciones de vulnerabilidad extrema en plena vía pública.

Personas del sector le están dando alimento a la perrita pero es urgente hallarles hogar.

La familia perruna necesita con prioridad:

Hogar de paso: Un lugar seguro donde la madre pueda terminar de criar a sus pequeños sin los riesgos de la calle.

Adoptantes responsables: Personas que deseen brindarles una vida digna y el “Reto de Vida” que tanto necesitan.

¿Puedes ayudar o brindarles un espacio?

Si tienes un lugar en tu casa o conoces a alguien que pueda recibirlos, comunícate de inmediato al:

Contacto: 302 342 37 25

¡Cada segundo cuenta! La calle no es lugar para unos cachorros recién nacidos. Por favor, ayuda compartiendo este mensaje.