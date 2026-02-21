Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Urgente: están en la calle! Buscamos hogar de paso o adoptantes para una perrita y sus seis cachorros

    ¡Cada segundo cuenta! La calle no es lugar para unos cachorros recién nacidos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente: están en la calle! Buscamos hogar de paso o adoptantes para una perrita y sus seis cachorros

    Resumen: Personas del sector le están dando alimento a la perrita pero es urgente hallarles hogar

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se hace un llamado urgente a los corazones solidarios, y rescatistas en el municipio de Itagüí. Una perrita y su camada de seis cachorros se encuentran viviendo en condiciones de vulnerabilidad extrema en plena vía pública.

    Personas del sector le están dando alimento a la perrita pero es urgente hallarles hogar.

    La familia perruna necesita con prioridad:

    Hogar de paso: Un lugar seguro donde la madre pueda terminar de criar a sus pequeños sin los riesgos de la calle.

    Adoptantes responsables: Personas que deseen brindarles una vida digna y el “Reto de Vida” que tanto necesitan.

    ¿Puedes ayudar o brindarles un espacio?

    Si tienes un lugar en tu casa o conoces a alguien que pueda recibirlos, comunícate de inmediato al:
    Contacto: 302 342 37 25

    ¡Cada segundo cuenta! La calle no es lugar para unos cachorros recién nacidos. Por favor, ayuda compartiendo este mensaje.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.