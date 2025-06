¡Urgente! Esposa de Miguel Uribe da un nuevo parte médico del senador: confirmó esperanzador detalle

En un emotivo mensaje que ha conmovido al país, la esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha confirmado que su esposo sigue en una ardua batalla por su vida tras el atentado sufrido. A través de un comunicado a los medios, agradeció el inmenso apoyo y las oraciones de los colombianos, que, según ella, son la fuerza que lo mantiene “anclado a la tierra”.

“Colombia, hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero. Sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra”, expresó la esposa del político. Destacó el papel fundamental del amor familiar en su recuperación: “El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal”.

Asimismo, hizo un reconocimiento especial al respaldo ciudadano que ha recibido su esposo. “El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel para enfrentar los días más difíciles y más oscuros”, afirmó.

En un llamado a mantener la esperanza, pidió a la ciudadanía no cesar en sus plegarias: “No paren de rezar, he sentido el amor de cada uno de ustedes, cada rezo, y se lo he transmitido a Miguel. Con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando”.

