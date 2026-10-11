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Resumen: El artista de música popular Juan Carlos Hurtado se desplazaba hacia el municipio de Nariño para cumplir con una presentación programada. Recibe atención médica en el lugar.

¡Urgente, en Sonsón! El andariego se accidentó cuando iba para las Fiestas de Nariño

Minuto30.com .- El reconocido intérprete de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido artísticamente como “El Andariego”, habría sufrido un percance en las últimas horas mientras se desplazaba por las vías del Oriente antioqueño.

El hecho se registró a la altura de la vereda Tasajo, en jurisdicción del municipio de Sonsón, cuando el cantante y su equipo de trabajo se dirijían hacia el municipio de Nariño (Antioquia), donde tiene agendada un compromiso musical.

Estado de salud y atención médica

De acuerdo con los reportes preliminares entregados desde la zona:

Atención en el sitio: Tras el incidente, el artista estaría recibiendo valoración y atención médica particular en un establecimiento hotelero del municipio de Sonsón.

Sin parte oficial aún: Ni el equipo de prensa del cantante ni las autoridades de tránsito locales han emitido un reporte oficial que precise la naturaleza exacta del percance o la gravedad de eventuales lesiones.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas las autoridades o los representantes del artista entreguen un balance oficial sobre su estado de salud y la confirmación sobre el desarrollo de sus próximas presentaciones.