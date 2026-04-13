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Resumen: Reportan vecinos que el perrito antiexplosivos habría dado señal de alerta positiva, lo que sugiere la posible presencia de material detonante en el interior del vehículo.

¡Urgente, en Robledo! Vehículo sospechoso con posible carga explosiva por Fuente Clara

Minuto30.com .- La tranquilidad de este lunes 13 de abril se vio abruptamente interrumpida para los habitantes del barrio Fuente Clara, en la comuna 7 (Robledo) de Medellín.

Un vehículo particular abandonado en plena vía pública, encendió las alarmas de los protocolos de seguridad de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los detalles de la emergencia

De acuerdo con versiones extraoficiales, la situación se desarrolla bajo los siguientes parámetros:

La ubicación: El vehículo fue detectado en la carrera 93A con calle 62.

El automotor: Se trata de un carro particular, el cual, según versiones iniciales, habría sido dejado en el lugar sin ocupantes.

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La alerta máxima: Durante las labores de patrullaje y verificación rutinaria, un guía canino de la Policía Nacional inspeccionó el automotor.

Reportan vecinos que el perrito antiexplosivos habría dado señal de alerta positiva, lo que sugiere la posible presencia de material detonante en el interior del vehículo.

Protocolos de seguridad activados

Ante la inminente amenaza, los uniformados procedieron a evacuar y acordonar un amplio perímetro alrededor de la escena para garantizar la seguridad de los residentes y transeúntes del sector.

A esta hora, la zona se encuentra completamente bloqueada mientras se espera la llegada del escuadrón técnico antiexplosivos para verificar el contenido del vehículo y, de ser necesario, realizar una desactivación controlada.

NOTICIA EN DESARROLLO…