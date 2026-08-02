¡Urgente, en el Cerro Manzanillo! Voraz incendio en zona semipoblada de Itagüí

Resumen: De acuerdo con los reportes preliminares entregados por la comunidad la situación es crítica. La rápida expansión del área de afectación de las llamas está siendo impulsada por un factor climático adverso: las altas temperaturas que azotan la región metropolitana este fin de semana, combinadas con fuertes ráfagas de viento.

Minuto30.com .- Las alarmas están encendidas en el sur del Valle de Aburrá. Al mediodía de este domingo, 2 de agosto, un voraz incendio forestal se desató en las inmediaciones del cerro Manzanillo, jurisdicción del municipio de Itagüí. Las autoridades y organismos de socorro se encuentran en máxima alerta debido a que las llamas amenazan con extenderse rápidamente hacia sectores semipoblados de la zona.

Una grave emergencia ambiental y de orden público sacude a Itagüí en esta jornada dominical. Lo que comenzó como un foco de fuego en la capa vegetal del emblemático cerro Manzanillo, ha escalado rápidamente hasta convertirse en una conflagración de gran magnitud que mantiene en zozobra a los habitantes de las laderas.

Vientos y altas temperaturas: el peor escenario

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por la comunidad la situación es crítica. La rápida expansión del área de afectación de las llamas está siendo impulsada por un factor climático adverso: las altas temperaturas que azotan la región metropolitana este fin de semana, combinadas con fuertes ráfagas de viento.

Estos elementos han actuado como combustible natural, dificultando las labores de contención inicial y provocando que el fuego devore extensas áreas de vegetación en cuestión de minutos.

Riesgo latente para la comunidad

La mayor preocupación de las autoridades radica en la ubicación del incendio. Al registrarse en una zona semipoblada aledaña al cerro Manzanillo, la densa columna de humo y la inminente cercanía de las llamas representan un riesgo directo para la salud, las viviendas y los bienes de las familias que residen en el sector, así como un daño incalculable para la fauna y flora silvestre.

Se espera que en los próximos minutos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en articulación con otros organismos de socorro del área metropolitana, logren acordonar la zona e iniciar las maniobras de enfriamiento para evitar una tragedia mayor.