¡Urgente en Cali! Socorristas piden a voluntarios civiles retirarse de los escombros para agilizar rescates

Minuto30.com .- En medio de la tragedia que sacude a la capital del Valle del Cauca, la solidaridad de los ciudadanos ha sido conmovedora. Sin embargo, en esta fase crítica de la emergencia, la buena voluntad se está convirtiendo en un obstáculo para salvar vidas.

Las autoridades locales y los organismos de socorro —conformados por Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y grupos especializados de rescate— han emitido un llamado urgente a todos los voluntarios civiles que se encuentran en las zonas de colapso estructural: es vital que despejen las áreas inmediatamente.

¿Por qué los civiles deben retirarse de los escombros?

La búsqueda de sobrevivientes bajo toneladas de concreto requiere de protocolos técnicos extremadamente precisos. La presencia masiva de personas sin entrenamiento técnico genera tres problemas graves:

Bloqueo de vías: Las aglomeraciones impiden el ingreso fluido de ambulancias, retroexcavadoras, grúas y vehículos de atención prehospitalaria. Interferencia con caninos: Los perros de rescate necesitan el mayor silencio posible y un ambiente libre de múltiples rastros humanos frescos para poder detectar a las personas que siguen atrapadas bajo los escombros. Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad Riesgo de nuevos colapsos: Caminar sobre estructuras inestables sin el equipo adecuado puede provocar desprendimientos secundarios, poniendo en riesgo tanto la vida del voluntario como la de quienes están atrapados.

El Toque de Queda ya está activo

Las autoridades reiteran a la comunidad que el Toque de Queda decretado por la Alcaldía ya se encuentra en rigor. Transitar por las calles o permanecer en las zonas de desastre sin ser personal autorizado constituye una violación a la medida y dificulta el control del orden público.

«Necesitamos que las personas que muy amablemente se han acercado a ayudar, dejen que los organismos de control hagan su trabajo. No están dando paso a las autoridades y eso dificulta el rescate. La búsqueda no cesa, pero requerimos espacio», es el mensaje directo desde el Puesto de Mando.

La mejor manera de ayudar en este instante crucial es acatar la norma, regresar a casa, mantener las vías despejadas y seguir las actualizaciones únicamente a través de los canales oficiales.