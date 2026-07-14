¡Urgente! Dos personas murieron apuñaladas en Sabaneta

Resumen: Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las dos víctimas mortales

Minuto30.com .- La tranquilidad de la mañana de este martes 14 de julio se vio abruptamente interrumpida en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá. Las autoridades confirmaron un grave ataque armado que dejó como saldo un doble homicidio a plena luz del día, un hecho que ha generado conmoción entre los habitantes y transeúntes del sector.

De acuerdo con los reportes preliminares, el violento episodio se registró poco antes de las 10:30 de la mañana en un concurrido sector del municipio.

Los detalles preliminares del ataque

El crimen fue perpetrado con arma blanca en inmediaciones de la Carrera 43A con la calle 71 Sur.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las dos víctimas mortales ni los posibles móviles del doble asesinato, aunque se ha podido conocer que fue un hombre y una mujer los que murieron.

Al parecer habría sido un asesinato y posterior suicidio del agresor.

Autoridades en el lugar

La comunidad alertó de inmediato a la línea de emergencias. En este momento, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se dirigen al lugar para acordonar la escena del crimen, realizar la inspección técnica a cadáver e iniciar la recolección de pruebas y testimonios.

Las autoridades ya se encuentran investigando el lamentable hecho.

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