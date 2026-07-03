Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Urgente! Desactivan explosivo en la Plaza Botero y capturan a un sospechoso

    Se espera que en las próximas horas la Policía Metropolitana entregue nuevos detalles sobre el tipo de explosivo utilizado y los avances en la captura de los prófugos.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente! Desactivan explosivo en la Plaza Botero y capturan a un sospechoso

    Resumen: El mandatario local aprovechó el suceso para enviar un mensaje contundente a las estructuras criminales que operan en la ciudad, dejando claro que no cederán ante intentos de desestabilización.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La rápida intervención de las autoridades evitó una tragedia en pleno centro de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la neutralización de la amenaza y anunció la persecución de otros tres presuntos implicados.

    Una alerta máxima alteró la tranquilidad en las últimas horas en la emblemática Plaza Botero de Medellín. Lo que inicialmente se reportó como el hallazgo preventivo de un paquete sospechoso, terminó confirmándose como una amenaza terrorista real que fue neutralizada a tiempo por las autoridades.

    paquete sospechoso parque botero2

    Fotos: Redes Sociales

    De la sospecha a la confirmación

    La emergencia comenzó cuando la zona turística y cultural tuvo que ser fuertemente acordonada tras el abandono de una maleta misteriosa. Unidades especializadas del escuadrón antiexplosivos de la Policía llegaron al lugar para inspeccionar el elemento.

    Poco tiempo después, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía a través de sus redes sociales, confirmando que el artefacto sí contenía material explosivo, pero que logró ser retirado de manera segura.

    paquete sospechoso parque botero

    Claves del operativo y situación actual

    Paso restablecido: Tras eliminar el riesgo, la Plaza Botero fue reabierta y el tránsito de transeúntes y turistas volvió a la normalidad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Una captura confirmada: El hombre que inicialmente había sido retenido y trasladado a la Sijín durante la inspección, fue capturado formalmente por su presunta vinculación con el hecho.

    Búsqueda activa: Las autoridades, apoyadas en el circuito de cámaras de seguridad del centro, mantienen labores de búsqueda para dar con el paradero de otros tres presuntos involucrados que huyeron del lugar.

    Cero tolerancia frente al terrorismo

    El mandatario local aprovechó el suceso para enviar un mensaje contundente a las estructuras criminales que operan en la ciudad, dejando claro que no cederán ante intentos de desestabilización.

    «En Medellín no vamos a permitir que los delincuentes pretendan sembrar miedo ni poner en riesgo la vida de nuestra gente. A quienes intenten hacerle daño a nuestra ciudad los vamos a buscar, serán capturados y tendrán que responder ante la justicia», sentenció Gutiérrez.

    Se espera que en las próximas horas la Policía Metropolitana entregue nuevos detalles sobre el tipo de explosivo utilizado y los avances en la captura de los prófugos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.