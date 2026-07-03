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Resumen: El mandatario local aprovechó el suceso para enviar un mensaje contundente a las estructuras criminales que operan en la ciudad, dejando claro que no cederán ante intentos de desestabilización.

¡Urgente! Desactivan explosivo en la Plaza Botero y capturan a un sospechoso

Minuto30.com .- La rápida intervención de las autoridades evitó una tragedia en pleno centro de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la neutralización de la amenaza y anunció la persecución de otros tres presuntos implicados.

Una alerta máxima alteró la tranquilidad en las últimas horas en la emblemática Plaza Botero de Medellín. Lo que inicialmente se reportó como el hallazgo preventivo de un paquete sospechoso, terminó confirmándose como una amenaza terrorista real que fue neutralizada a tiempo por las autoridades.

De la sospecha a la confirmación

La emergencia comenzó cuando la zona turística y cultural tuvo que ser fuertemente acordonada tras el abandono de una maleta misteriosa. Unidades especializadas del escuadrón antiexplosivos de la Policía llegaron al lugar para inspeccionar el elemento.

Poco tiempo después, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía a través de sus redes sociales, confirmando que el artefacto sí contenía material explosivo, pero que logró ser retirado de manera segura.

Claves del operativo y situación actual

Paso restablecido: Tras eliminar el riesgo, la Plaza Botero fue reabierta y el tránsito de transeúntes y turistas volvió a la normalidad.

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Una captura confirmada: El hombre que inicialmente había sido retenido y trasladado a la Sijín durante la inspección, fue capturado formalmente por su presunta vinculación con el hecho.

Búsqueda activa: Las autoridades, apoyadas en el circuito de cámaras de seguridad del centro, mantienen labores de búsqueda para dar con el paradero de otros tres presuntos involucrados que huyeron del lugar.

Cero tolerancia frente al terrorismo

El mandatario local aprovechó el suceso para enviar un mensaje contundente a las estructuras criminales que operan en la ciudad, dejando claro que no cederán ante intentos de desestabilización.

«En Medellín no vamos a permitir que los delincuentes pretendan sembrar miedo ni poner en riesgo la vida de nuestra gente. A quienes intenten hacerle daño a nuestra ciudad los vamos a buscar, serán capturados y tendrán que responder ante la justicia», sentenció Gutiérrez.

Se espera que en las próximas horas la Policía Metropolitana entregue nuevos detalles sobre el tipo de explosivo utilizado y los avances en la captura de los prófugos.