¡Urgente! Denuncian presunto secuestro de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad en Cauca

Se investiga un posible secuestro de la senado Aida Quilcué cuando se deslazaba hacia Popayán,en el departamento del Cauca

Resumen: Aida Quilcué, reconocida por su labor en defensa de los derechos de los pueblos originarios y la paz territorial, ya había denunciado en ocasiones anteriores amenazas contra su vida y seguimientos extraños a sus desplazamientos.

Minuto30.com .- Una grave situación de orden público se registra en las últimas horas en el departamento del Cauca. El equipo de comunicaciones de la senadora y líder indígena Aida Quilcué ha denunciado a través de sus canales oficiales que la congresista, junto con su esquema de seguridad, habría sido secuestrada.

Los hechos habrían ocurrido en el tramo vial que comunica a los municipios de Inzá y Totoró, una zona que históricamente ha sido epicentro de tensiones por la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley.

Alerta nacional por la integridad de la Senadora

A través de la cuenta oficial de la parlamentaria en la red social X (antes Twitter), su equipo de trabajo emitió un mensaje de auxilio a la opinión pública y a las autoridades nacionales:

“Informamos a la opinión pública que la Senadora Aida Quilcue y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados… Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la Senadora”, reza el comunicado publicado hace menos de una hora.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni la Policía Nacional han confirmado oficialmente el paradero de la congresista, aunque se conoce que ya se han activado protocolos de búsqueda y verificación en la zona con el apoyo de las Fuerzas Militares.

El tramo Inzá – Totoró: Un corredor crítico

El lugar donde se reportó la desaparición de la senadora es un corredor estratégico en el oriente del Cauca que conecta el interior del departamento con el Huila. Esta zona ha reportado en los últimos meses un incremento en la actividad de disidencias de las Farc y otros grupos armados, quienes mantienen disputas territoriales que afectan directamente a la población civil y a las autoridades tradicionales indígenas.

Reacciones inmediatas

Diferentes sectores políticos y organizaciones sociales como la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) han empezado a pronunciarse exigiendo el respeto por la vida de Quilcué y la pronta liberación de todo su equipo de seguridad.

Quilcué es Lideresa del movimiento indígena del Cauca; defensora de Derechos Humanos; Senadora de la República e integrante de la Comisión Primera del Senado.