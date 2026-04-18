¡Urgente! Cuerpo embolsado es encontrado en la Medellín Bogotá, sector Santa Rita

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Resumen: Se espera que en las próximas horas el cuerpo sea trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde los peritos forenses llevarán a cabo los análisis necesarios para:

Minuto30.com .- En la mañana de este sábado, 18 de abril, la tranquilidad de los conductores y habitantes cercanos a la autopista Medellín-Bogotá se vio interrumpida por un escalofriante descubrimiento. Pasadas las 7:00 a.m., la comunidad alertó a las autoridades sobre la presencia de un cadáver abandonado en esta importante vía.

El hallazgo tuvo lugar específicamente en el tramo de la autopista correspondiente a la subida a Santa Rita. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos que transitaban por la zona a esa hora de la mañana, el cuerpo se encontraba completamente envuelto en bolsas plásticas de color negro.

Tras recibir el reporte ciudadano, las autoridades competentes acudieron de inmediato al lugar de los hechos para acordonar la escena e iniciar con las labores de inspección técnica del cadáver.

Se espera que en las próximas horas el cuerpo sea trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde los peritos forenses llevarán a cabo los análisis necesarios para:

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Establecer la plena identidad de la víctima.

Determinar las causas y las condiciones exactas en las que se produjo su muerte.

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