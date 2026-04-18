Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Urgente! Cuerpo embolsado es encontrado en la Medellín Bogotá, sector Santa Rita

    Las autoridades competentes acudieron de inmediato al lugar donde alertaron del “embolsado”, para acordonar la escena

    Publicado por: SoloDuque

    Abandonan cuerpo en bolsas en Bogotá: autoridades buscan responsables
    Foto de archivo Minuto30 para ilustrar la nota.
    ¡Urgente! Cuerpo embolsado es encontrado en la Medellín Bogotá, sector Santa Rita

    Resumen: Se espera que en las próximas horas el cuerpo sea trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde los peritos forenses llevarán a cabo los análisis necesarios para:

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la mañana de este sábado, 18 de abril, la tranquilidad de los conductores y habitantes cercanos a la autopista Medellín-Bogotá se vio interrumpida por un escalofriante descubrimiento. Pasadas las 7:00 a.m., la comunidad alertó a las autoridades sobre la presencia de un cadáver abandonado en esta importante vía.

    El hallazgo tuvo lugar específicamente en el tramo de la autopista correspondiente a la subida a Santa Rita. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos que transitaban por la zona a esa hora de la mañana, el cuerpo se encontraba completamente envuelto en bolsas plásticas de color negro.

    Tras recibir el reporte ciudadano, las autoridades competentes acudieron de inmediato al lugar de los hechos para acordonar la escena e iniciar con las labores de inspección técnica del cadáver.

    Se espera que en las próximas horas el cuerpo sea trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde los peritos forenses llevarán a cabo los análisis necesarios para:

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Establecer la plena identidad de la víctima.

    Determinar las causas y las condiciones exactas en las que se produjo su muerte.

    ⚠️ Noticia en desarrollo…

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.