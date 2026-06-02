¡Urgente! Corte Suprema condena a más 4 años de prisión a exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta por corrupción

Resumen: Se demostró que el exmandatario, actuando con pleno conocimiento de que en la fase precontractual se presentaron irregularidades sustanciales que conllevaron la trasgresión de los principios de economía y planeación, no solo decidió suscribir el contrato cuestionado, sino que, además, incrementó su valor en el año 2007.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia condenatoria en contra del exgobernador del departamento de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En consecuencia, se le impuso una pena de 51 meses de prisión; 62 meses y 18 días de inhabilitación de derechos y funciones públicas; y una multa de $20.860.420. Los hechos están relacionados con el contrato 322 de 2005 con el Consorcio Castell Camel Cadena Fawcett, que tenía por objeto la construcción y ampliación de una torre del hospital San Vicente de Arauca.

Se demostró que el exmandatario, actuando con pleno conocimiento de que en la fase precontractual se presentaron irregularidades sustanciales que conllevaron la trasgresión de los principios de economía y planeación, no solo decidió suscribir el contrato cuestionado, sino que, además, incrementó su valor en el año 2007.

“Contaba con todas las facultades necesarias para poder determinar su actuación de tal manera que se respetaran los principios de la contratación pública. Su capacidad de entendimiento le permitía razonar que al no respetar los principios de economía y planeación se estaba lesionando a la administración pública y, aun así, optó libremente por proseguir con la actuación”, dice la sentencia.

Por otra parte, se negó a Acosta Bernal la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, en tanto que se le concedió el sustituto de la prisión domiciliaria, privación de la libertad que se producirá una vez adquiera firmeza la sentencia.

Lea la sentencia acá: SEP 086 – 2026