Resumen: Debido a la magnitud del accidente y la presencia de organismos de socorro, el flujo vehicular en la Calle Larga presenta fuertes retrasos

¡URGENTE! Carro se metió a un local comercial en la Calle Larga de Sabaneta

Minuto30.com .- Momentos de angustia se viven a esta hora en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, tras registrarse un aparatoso accidente de tránsito en el sector de la Calle Larga. Según las primeras versiones de ciudadanos en el sitio, un vehículo particular perdió el control y terminó incrustado dentro de un establecimiento comercial.

El siniestro ocurrió en una de las zonas más concurridas y céntricas del municipio, lo que generó caos inmediato entre peatones y clientes que se encontraban en el lugar.

Testigos narran el impacto en la Calle Larga

De acuerdo con los reportes preliminares que llegan a la sala de redacción de Minuto30, el vehículo habría ingresado con fuerza al local, causando graves daños materiales en la infraestructura. “Se escuchó un estruendo muy fuerte y la gente empezó a correr. El carro quedó totalmente adentro del negocio”, relató un testigo presencial.

A esta hora, unidades de la Secretaría de Movilidad de Sabaneta y el cuerpo de Bomberos se desplazan hacia el lugar de la emergencia para verificar si hay personas lesionadas dentro del establecimiento o si el conductor sufrió alguna afectación de salud previa al choque.

Versiones extraoficiales afirman que hay al menos un muerto, y cuatro heridos uno de ellos de gravedad.

Estado de la movilidad en Sabaneta

Debido a la magnitud del accidente y la presencia de organismos de socorro, el flujo vehicular en la Calle Larga presenta fuertes retrasos. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas mientras se adelantan las labores de retiro del vehículo y la atención de la emergencia.

Aquí más Noticias de Sabaneta