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    ¡URGENTE! Carlos Alberto Grisales López padece alzheimer y se perdió en Belén

    Cada minuto cuenta. La difusión rápida y oportuna de esta información es vital para ayudar a que regrese pronto y a salvo con su familia.

    Publicado por: SoloDuque

    carlos alberto grisales
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    Minuto30.com .- Familiares y autoridades solicitan la colaboración ciudadana para localizar de manera urgente al señor Carlos Alberto Grisales López, quien fue reportado como desaparecido en las últimas horas en el occidente de la ciudad.

    Detalles de la desaparición y características

    Nombre: Carlos Alberto Grisales López.

    Condición médica: Padece Alzheimer, por lo que podría encontrarse desorientado y en estado de vulnerabilidad.

    Fecha y lugar de extravío: Fue visto por última vez el domingo 28 de junio, alrededor de las 5:00 p.m., en el barrio Belén Los Alpes (Medellín).

    Vestimenta al momento de desaparecer: Pantalón jean tipo cargo, camisa de cuadros color azul con blanco, gorra azul oscura con el logo de la marca Toyota.

    ¿Dónde reportar información?

    Si lo has visto, conoces su paradero o tienes algún dato que pueda facilitar su localización, por favor da aviso INMEDIATO a las autoridades competentes o comunícate directamente con el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas al siguiente número:

    Celular: 318 532 2767

    Cada minuto cuenta. La difusión rápida y oportuna de esta información es vital para ayudar a que regrese pronto y a salvo con su familia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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