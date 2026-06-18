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    ¡Urgente! Corte Suprema habría ordenado la captura de la senadora Martha Peralta por presunto entramado de corrupción

    La orden de captura contra Martha Peralta se produce apenas dos días después de que el tribunal tomara las primeras acciones formales en su contra

    Publicado por: SoloDuque

    Senadora Martha Peralta Epieyú, en una imagen de archivo
    Senadora Martha Peralta Epieyú, en una imagen de archivo
    ¡Urgente! Corte Suprema habría ordenado la captura de la senadora Martha Peralta por presunto entramado de corrupción

    Resumen: La investigación y la respectiva diligencia se llevan a cabo luego de que la Sala de Instrucción recibiera copias del expediente por parte de la Fiscalía General de la Nación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una orden de captura en contra de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, una decisión judicial que sacude el panorama político y legislativo del país.

    Según reportan en redes sociales la periodista Diana Saray, a esta hora, agentes de la Policía Nacional se encuentran apostados en la residencia de la congresista, ubicada en el barrio El Quirinal de la ciudad de Bogotá, con el objetivo de hacer efectiva la medida y proceder con su traslado ante el alto tribunal.

    Los antecedentes del caso

    La orden de captura se produce apenas dos días después de que el tribunal tomara las primeras acciones formales en su contra:

    Llamado a indagatoria: El pasado martes 16 de junio, la Corte Suprema de Justicia había citado a la senadora Peralta para que respondiera formalmente por su presunta participación y vínculos con un grave entramado corrupto.

    Las pruebas de la Fiscalía: La investigación y la respectiva diligencia se llevan a cabo luego de que la Sala de Instrucción recibiera copias del expediente por parte de la Fiscalía General de la Nación.

    Testimonios clave: El proceso, que se encuentra bajo la conducción de la magistrada Cristina Lombana, está fuertemente sustentado en las declaraciones y testimonios de exdirectivos de la entidad implicada. Dichos relatos evidenciarían y detallarían el papel específico que habría cumplido la senadora dentro de este escándalo de corrupción.

    Se espera que en las próximas horas las autoridades confirmen la detención oficial y entreguen mayores detalles sobre el avance de su judicialización.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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