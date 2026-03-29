Resumen: Si usted cree haber visto a una joven con estas características o conoce a alguien que pueda tener información sobre su ubicación actual, comuníquese de inmediato

URGENTE: Buscan a Valeri Ríos Martínez, menor desaparecida en Medellín desde el 4 de marzo

Minuto30.com .- La angustia crece en la capital antioqueña. Ya han pasado más de tres semanas desde que se perdió el rastro de Valeri Ríos Martínez (nombre identitario), una joven de 17 años que fue vista por última vez en la ciudad de Medellín el pasado 4 de marzo de 2026.

Su familia y amigos no descansan en la búsqueda y apelan a la solidaridad ciudadana para obtener cualquier pista que permita su localización.

Detalles de la desaparición y señas particulares

Valeri, quien figura en sus documentos de identidad como Juan David Ríos Martínez, es una ciudadana colombiana perteneciente a la población transgénero.

Según el reporte entregado por sus allegados a las autoridades competentes, la menor de edad vestía camiseta blanca de algodón y sudadera de color azul oscuro. al momento de su desaparición.

Cada minuto cuenta

En casos de desaparición de menores de edad y personas con identidades de género diversas, las primeras horas son cruciales; sin embargo, al cumplirse ya 25 días desde el último contacto, la red de apoyo se ha extendido a terminales de transporte, estaciones del Metro de Medellín y centros de atención social.

Las autoridades locales recuerdan que para reportar el paradero de una persona desaparecida no es necesario esperar 72 horas. La activación de la ruta de búsqueda es inmediata, especialmente tratándose de una menor de edad (17 años), lo que activa alertas prioritarias en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

¿Cómo puede ayudar la ciudadanía?

LÍNEA DE CONTACTO URGENTE: 316 463 5513

Si usted cree haber visto a una joven con estas características o conoce a alguien que pueda tener información sobre su ubicación actual, comuníquese de inmediato al número anterior o a la línea de emergencias 123.