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    URGENTE: Buscan a Valeri Ríos Martínez, menor desaparecida en Medellín desde el 4 de marzo

    Si usted cree haber visto a esta joven, comuníquese de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    URGENTE: Buscan a Valeri Ríos Martínez, menor desaparecida en Medellín desde el 4 de marzo

    Resumen: Si usted cree haber visto a una joven con estas características o conoce a alguien que pueda tener información sobre su ubicación actual, comuníquese de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La angustia crece en la capital antioqueña. Ya han pasado más de tres semanas desde que se perdió el rastro de Valeri Ríos Martínez (nombre identitario), una joven de 17 años que fue vista por última vez en la ciudad de Medellín el pasado 4 de marzo de 2026.

    Su familia y amigos no descansan en la búsqueda y apelan a la solidaridad ciudadana para obtener cualquier pista que permita su localización.

    Detalles de la desaparición y señas particulares

    Valeri, quien figura en sus documentos de identidad como Juan David Ríos Martínez, es una ciudadana colombiana perteneciente a la población transgénero.

    Según el reporte entregado por sus allegados a las autoridades competentes, la menor de edad vestía camiseta blanca de algodón y sudadera de color azul oscuro. al momento de su desaparición.

    Cada minuto cuenta

    En casos de desaparición de menores de edad y personas con identidades de género diversas, las primeras horas son cruciales; sin embargo, al cumplirse ya 25 días desde el último contacto, la red de apoyo se ha extendido a terminales de transporte, estaciones del Metro de Medellín y centros de atención social.

    Las autoridades locales recuerdan que para reportar el paradero de una persona desaparecida no es necesario esperar 72 horas. La activación de la ruta de búsqueda es inmediata, especialmente tratándose de una menor de edad (17 años), lo que activa alertas prioritarias en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

    ¿Cómo puede ayudar la ciudadanía?

    LÍNEA DE CONTACTO URGENTE: 316 463 5513

    Si usted cree haber visto a una joven con estas características o conoce a alguien que pueda tener información sobre su ubicación actual, comuníquese de inmediato al número anterior o a la línea de emergencias 123.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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