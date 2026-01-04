La perrita Nina se extravió en el barrio Simón Bolívar de Medellín

¡Urgente! Buscan a «Nina», perrita extraviada entre Laureles y La América

Minuto30.com .- En las últimas horas se reportó la desaparición de Nina, una perrita que se extravió en el sector de Simón Bolívar, en la zona que conecta a los barrios Laureles y La América (Comuna 12 de Medellín). Su familia se encuentra profundamente angustiada y solicita el apoyo de la comunidad para encontrarla.

Datos de la búsqueda

Nombre: Nina.

Sector de pérdida: Barrio Simón Bolívar (cerca de Laureles y La América).

Estado: Su familia la busca intensamente desde hace pocas horas.

¿Cómo ayudar?

Si usted vive o transita por estos sectores del occidente de Medellín y ha visto a una perrita con estas características, o si la ha resguardado en su hogar, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:

WhatsApp: 305 323 7704

Cualquier información, por pequeña que sea, puede ser la clave para que Nina regrese a su hogar. Se agradece a los vecinos de la zona revisar cámaras de seguridad o estar atentos en parques cercanos.

¡Por favor, comparte esta publicación! Ayudemos a que Nina vuelva pronto con su familia.