¡Urgente! Buscan a «Nina», perrita extraviada entre Laureles y La América

    ¡Por favor, comparte esta publicación! Ayudemos a que Nina vuelva pronto con su familia.

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- En las últimas horas se reportó la desaparición de Nina, una perrita que se extravió en el sector de Simón Bolívar, en la zona que conecta a los barrios Laureles y La América (Comuna 12 de Medellín). Su familia se encuentra profundamente angustiada y solicita el apoyo de la comunidad para encontrarla.

    Datos de la búsqueda

    Nombre: Nina.

    Sector de pérdida: Barrio Simón Bolívar (cerca de Laureles y La América).

    Estado: Su familia la busca intensamente desde hace pocas horas.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted vive o transita por estos sectores del occidente de Medellín y ha visto a una perrita con estas características, o si la ha resguardado en su hogar, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:

    WhatsApp: 305 323 7704

    Cualquier información, por pequeña que sea, puede ser la clave para que Nina regrese a su hogar. Se agradece a los vecinos de la zona revisar cámaras de seguridad o estar atentos en parques cercanos.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


