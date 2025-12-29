¡URGENTE! Buscan a Ligia Correa, desaparecida entre Jericó y Pueblorrico; padece Alzheimer

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Una familia del Suroeste antioqueño vive horas de angustia y desesperación. Se reporta la desaparición de la señora Ligia Correa de Naranjo, quien fue vista por última vez el pasado viernes 26 de diciembre mientras transitaba por la zona rural entre los municipios de Jericó y Pueblorrico.

Doña Ligia, quien acostumbra a salir a caminar con frecuencia por estos senderos, padece de Alzheimer, una condición médica que la pone en alta vulnerabilidad, ya que podría encontrarse desubicada, sin saber cómo regresar a su hogar o quién es ella.

Detalles para identificarla y ayudar en su búsqueda

Nombre: Ligia Correa de Naranjo.

Vestimenta: Al momento de desaparecer llevaba una camisa verde, pantalón beige, una pava (sombrero) y portaba un trapo en sus manos.

Condición: Padece Alzheimer, por lo que es vital encontrarla rápidamente debido a su posible desorientación.

Zona de búsqueda: Carreteras y senderos entre Jericó y Pueblorrico, Antioquia.

Un llamado a la solidaridad del Suroeste

Debido al tiempo transcurrido desde el 26 de diciembre, se solicita a los habitantes de fincas, mayordomos, conductores de transporte público y turistas que visitan la zona, revisar sus predios, galpones o estructuras abandonadas. Existe la posibilidad de que alguien, de buena fe, le haya brindado posada o alimentación sin saber que su familia la busca con desesperación.

Si usted la ha visto, si cree haber hablado con ella en la carretera o si tiene cualquier dato que permita dar con su paradero, por favor comuníquese de manera inmediata:

WhatsApp de contacto: 311 301 65 72

La unión de la comunidad es la herramienta más poderosa para traer a nuestros adultos mayores de vuelta a casa. Por favor, comparta esta información en los grupos de WhatsApp del Suroeste.

¡Ayúdanos a encontrarla!