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    ¡Urgente! Buscan a la menor Nikol Urrego Correa de 14 años; desapareció en el barrio Boston de Medellín

    Si usted no tiene información, le agradecemos profundamente compartir esta nota

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente! Buscan a la menor Nikol Urrego Correa de 14 años; desapareció en el barrio Boston de Medellín

    Resumen: Nikol Urrego Correa, una adolescente de apenas 14 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en el tradicional barrio Boston, en la comuna 10 (La Candelaria) de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La angustia invade a una familia antioqueña. Desde el pasado viernes 24 de abril de 2026, se desconoce por completo el paradero de la menor Nikol Urrego Correa, una adolescente de apenas 14 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en el tradicional barrio Boston, en la comuna 10 (La Candelaria) de Medellín.

    Al tratarse de una adolescente, la difusión rápida de su información es de vital importancia.

    Datos de la menor desaparecida

    Es fundamental que la ciudadanía esté muy atenta y difunda su nombre y edad. Estos son los datos oficiales del caso:

    Nombre completo: Nikol Urrego Correa.

    Edad: 14 años.

    Lugar de desaparición: Barrio Boston (Medellín, Antioquia).

    Fecha de desaparición: 24 de abril de 2026.

    ¿Tiene información sobre su paradero?

    Cada minuto cuenta. Si usted ha visto a Nikol Urrego en las últimas horas, sabe dónde podría estar o tiene cualquier dato que facilite su ubicación, le pedimos comunicarse de manera inmediata con el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

    Puede entregar su información de forma confidencial a la siguiente línea celular habilitada:
    318 532 44 74

    ¡Unámonos por Nikol! Si usted no tiene información, le agradecemos profundamente compartir esta nota periodística en sus redes sociales, perfiles y grupos de WhatsApp. Una simple acción de difundir multiplica las posibilidades de que el rostro de esta menor sea reconocido y pueda reencontrarse hoy mismo con su familia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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