¡URGENTE! Buscan a Juan Ángel Franco Rojas: desapareció tras tomar un taxi hacia Villa Hermosa

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- La angustia crece para la familia y amigos de Juan Ángel Franco Rojas, de quien se perdió todo rastro desde el pasado viernes 13 de febrero. Según el reporte de sus allegados, el joven fue visto por última vez a las 5:00 de la tarde en el barrio Villa Hermosa, en el oriente de Medellín, cuando abordó un taxi con un destino al que nunca llegó.

    Con el paso de las horas, la preocupación aumenta, ya que Juan Ángel no se ha comunicado y su paradero es un completo misterio para quienes lo buscan incansablemente.

    Señas particulares para identificarlo:

    Para facilitar su reconocimiento por parte de la ciudadanía, se han compartido los siguientes detalles:

    Nombre: Juan Ángel Franco Rojas.

    Rasgos físicos: Tatuajes visibles en ambos brazos.

    Última vez visto: Tomando un taxi en Villa Hermosa (Medellín).

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser vital para encontrarlo. Si usted lo ha visto, sabe con quién estaba o tiene datos sobre el vehículo que abordó, por favor comuníquese de inmediato:

    WhatsApp de contacto urgente: 3242909801

    Línea de Emergencias: 123

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


