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    ¡Urgente! Buscan a Jhorrgelis Alexandra: adolescente venezolana desaparecida en el barrio Robledo

    La menor de 16 años tiene varios piercings en su cara y un lunar en la nariz que podrían ayudar a identificarla

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente! Buscan a Jhorrgelis Alexandra: adolescente venezolana desaparecida en el barrio Robledo

    Resumen: Jhorrgelis Alexandra Ruiz Moreno, ciudadana venezolana de 16 años, desapareció el pasado 4 de octubre en el barrio Robledo de Medellín. La Fiscalía busca información sobre su paradero.

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    Minuto30.com .- Las autoridades en Medellín activaron los mecanismos de búsqueda urgente para dar con el paradero de Jhorrgelis Alexandra Ruiz Moreno, una adolescente de 16 años de nacionalidad venezolana, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 4 de octubre de 2026. De acuerdo con la información oficial, la menor fue vista por última vez en el sector del barrio Robledo.

    Señales particulares para su identificación

    Aunque por el momento se desconoce el tipo de prendas de vestir que llevaba puestas al momento de su desaparición, el reporte oficial destaca varias señales particulares y características físicas que pueden ser determinantes para que la ciudadanía logre identificarla:

    Un piercing en el lado derecho de la nariz.

    Dos piercings ubicados en la parte superior de la oreja izquierda.

    Un lunar grande de color negro situado en el lado derecho de la nariz.

    El Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación hace un llamado urgente a la solidaridad ciudadana.

    Quienes tengan información sobre su ubicación, la hayan visto en los últimos días o puedan aportar datos relevantes para la investigación, deben comunicarse de inmediato con las autoridades a la línea celular habilitada: 318 532 4474.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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