Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Urgente: buscan a Ángela María Caro, adulta mayor desaparecida en Medellín que requiere atención médica

    Su condición neurológica hace que su búsqueda sea una labor contrarreloj.

    Publicado por: SoloDuque

    angela maria caro
    Urgente: buscan a Ángela María Caro, adulta mayor desaparecida en Medellín que requiere atención médica

    Resumen: Familiares solicitan la ayuda solidaria de la comunidad para localizar a una mujer de 63 años vista por última vez en la Comuna 2. Su condición neurológica hace que su búsqueda sea una labor contrarreloj.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Hay profunda angustia en el nororiente de la capital antioqueña. La familia y los vecinos del sector de Santa Cruz (Comuna 2) buscan desesperadamente a Ángela María Caro Palacio, una mujer de 63 años que fue reportada como desaparecida desde el pasado martes 21 de julio.

    El caso ha encendido de inmediato las alarmas de la comunidad y de los equipos de búsqueda locales debido a una situación de vulnerabilidad extrema relacionada con su estado de salud.

    Detalles clave para ayudar a localizarla

    Los seres queridos de Ángela María han iniciado una campaña de difusión masiva, suplicando a la ciudadanía antioqueña cualquier pista que permita traerla de vuelta a casa sana y salva. Esta es la información vital del caso:

    Nombre: Ángela María Caro Palacio.

    Edad: 63 años.

    Zona de desaparición: Sector Santa Cruz, nororiente de Medellín.

    Alerta médica (Urgente): La mujer padece de ataques de epilepsia. Estar expuesta en las calles sin supervisión adecuada o sin acceso a sus medicamentos representa un riesgo inminente para su vida.

    Las autoridades recomiendan a los ciudadanos estar atentos en vías públicas, parques, terminales de transporte y centros asistenciales.

    Si usted la ha visto en las últimas horas o tiene alguna información certera sobre su paradero, por favor comuníquese de manera urgente a la línea habilitada vía WhatsApp: 305 404 5379. La solidaridad ciudadana es vital en este momento.

    angela maria caro volante

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.