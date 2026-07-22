Urgente: buscan a Ángela María Caro, adulta mayor desaparecida en Medellín que requiere atención médica

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Resumen: Familiares solicitan la ayuda solidaria de la comunidad para localizar a una mujer de 63 años vista por última vez en la Comuna 2. Su condición neurológica hace que su búsqueda sea una labor contrarreloj.

Minuto30.com .- Hay profunda angustia en el nororiente de la capital antioqueña. La familia y los vecinos del sector de Santa Cruz (Comuna 2) buscan desesperadamente a Ángela María Caro Palacio, una mujer de 63 años que fue reportada como desaparecida desde el pasado martes 21 de julio.

El caso ha encendido de inmediato las alarmas de la comunidad y de los equipos de búsqueda locales debido a una situación de vulnerabilidad extrema relacionada con su estado de salud.

Detalles clave para ayudar a localizarla

Los seres queridos de Ángela María han iniciado una campaña de difusión masiva, suplicando a la ciudadanía antioqueña cualquier pista que permita traerla de vuelta a casa sana y salva. Esta es la información vital del caso:

Nombre: Ángela María Caro Palacio.

Edad: 63 años.

Zona de desaparición: Sector Santa Cruz, nororiente de Medellín.

Alerta médica (Urgente): La mujer padece de ataques de epilepsia. Estar expuesta en las calles sin supervisión adecuada o sin acceso a sus medicamentos representa un riesgo inminente para su vida.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos estar atentos en vías públicas, parques, terminales de transporte y centros asistenciales.

Si usted la ha visto en las últimas horas o tiene alguna información certera sobre su paradero, por favor comuníquese de manera urgente a la línea habilitada vía WhatsApp: 305 404 5379. La solidaridad ciudadana es vital en este momento.