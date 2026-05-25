¡Urgente! Buscamos al «cejeño» Óscar David Torres Duque, desapareció entre Quindío y Caldas

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Resumen: Familiares solicitan la ayuda urgente de la comunidad y las autoridades para localizar a Óscar David Torres Duque, de 28 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 3 de mayo de 2026, entre Quindío y Caldas

Minuto30.com .- Familiares solicitan la ayuda urgente de la comunidad y las autoridades para localizar a Óscar David Torres Duque, de 28 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 3 de mayo de 2026 en el Eje Cafetero; circulaba principalmente en Quindío.

Óscar David, oriundo de La Ceja (Antioquia), se desempeñaba como recolector de café en el Eje Cafetero. Se tiene información preliminar de que podría estar deambulando por las calles de la capital del Quindío (Armenia), por lo que la búsqueda se ha extendido por todo el Eje Cafetero.

Datos básicos de la desaparición

Nombre completo: Óscar David Torres Duque.

Apodo: Conocido en la región como «El Peludo».

Edad: 28 años (cumplidos el 14 de mayo).

Último contacto: Domingo 3 de mayo a las 2:15 p.m., momento en el que se comunicó vía celular con su madre.

Lugar donde fue visto por última vez: Vereda La Veranera (contigua a La Floresta), municipio de Apía, Risaralda, en la zona limítrofe con Belén de Umbría y Viterbo.

Descripción física y señales particulares

Para facilitar su reconocimiento en las calles, tenga en cuenta las siguientes características:

Estatura: Mide aproximadamente 1.75 metros.

Fisonomía: Piel trigueña, cabello negro, abundante y crespo. Cejas pobladas y oscuras, ojos negros y labios gruesos. Al momento de su desaparición lucía barba larga y el cabello muy largo.

Tatuajes (Señales clave): En el antebrazo izquierdo: Tiene tatuado el nombre «Francy»; en el otro antebrazo: Tiene el tatuaje de un niño.

Prendas de vestir

La última vez que fue visto en la zona cafetera llevaba puesto:

Buso de color azul.

Pantaloneta.

Botas pantaneras.

Óscar David llevaba aproximadamente un año y medio trabajando en fincas agrícolas de la región. El joven tenía programada una cita médica el día lunes 4 de mayo a las 2:30 p.m. en una clínica de la ciudad de Manizales, hacia donde presuntamente se dirigía antes de perder todo rastro.

Líneas de atención y reporte

Si usted lo ha visto recientemente, ya sea en las zonas rurales de Risaralda y Caldas, o deambulando por Armenia u otros municipios del Quindío, por favor actúe de inmediato:

Dé aviso urgente a la Policía Nacional a través de la línea 123.

Acérquese a la estación de Policía, URI o sede de la Fiscalía (CTI) más cercana.