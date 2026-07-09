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Resumen: Una de las pistas clave que investigan las autoridades es la última publicación que Mónica subió a sus estados de redes sociales, donde se le observaba acompañada por tres hombres cuyas identidades aún se desconocen. Desde ese momento, familiares y amigos no han logrado establecer comunicación con ella y de la perrita tampoco hay rastro.

¡Urgente! Buscamos a Mónica Núñez Marín, colombiana desaparecida tras abordar un taxi con su perrita en Ciudad de México

Minuto30.com .- Una intensa búsqueda se ha desplegado tras reportarse la desaparición de Mónica Núñez Marín, una ciudadana colombiana de 38 años residente en la Ciudad de México. El rastro de la mujer se perdió el pasado sábado 5 de julio, luego de abordar un taxi en compañía de su mascota.

De acuerdo con los reportes de sus allegados, Mónica, oriunda de Medellín y quien buscaba nuevos horizontes en México, había salido en horas de la mañana desde San Miguel de los Jagüeyes en Huahuatepec Estado de México, para visitar a una amiga en la alcaldía Magdalena Contreras (CDMX).

Tras salir en la madrugada de donde la amiga con rumbo a su hogar, la joven abordó un vehículo de transporte público. Sin embargo, su última ubicación conocida la sitúa en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Una de las pistas clave que investigan las autoridades es la última publicación que Mónica subió a sus estados de redes sociales, donde se le observaba acompañada por tres hombres cuyas identidades aún se desconocen. Desde ese momento, familiares y amigos no han logrado establecer comunicación con ella y de la perrita tampoco hay rastro.

Señas particulares para su identificación

Para facilitar su localización, el círculo cercano de Mónica ha difundido sus características físicas y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición:

Rasgos físicos y estatura: Es de tez trigueña, cabello lacio marrón, ojos oscuros; mide 1.55 metros.

Tatuajes y Piercing: Cuenta con tres tatuajes en la espalda con los nombres «Angelica», «Ignacio» y unas letras chinas. En el brazo derecho tiene un tatuaje adicional con el nombre «Ximena». En la fosa nasal derecha tiene un piercing con una chispita brillante

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Vestimenta: al momento de su desaparición vestía saco negro, jean azul oscuro y tenis blancos.

Su mascota: Viajaba con una perrita de raza criolla y pelaje negro llamada Lulú, la cual porta un collar rosado que incluye los datos de contacto de su propietaria.

Cualquier información que ayude a dar con el paradero de Mónica Núñez Marín puede ser reportada de manera inmediata a las líneas de emergencia del Estado de México y la Ciudad de México.

O en Colombia a la Unidad de desparecidos de la Fiscalía al 3185322852.

¡Comparte! Una familia paisa necesita de nuestra ayuda para encontrar a Mónica y que regrese sana y salva a su hogar.