¡URGENTE! Buscamos a Héctor López Saldarriaga de 80 años: desapareció en Envigado

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- La familia de Héctor López Saldarriaga y las autoridades se encuentran en máxima alerta por la desaparición del adulto mayor de 80 años, quien fue visto por última vez el pasado lunes 26 de enero de 2026 en el municipio de Envigado, Antioquia, y desde entonces se desconoce su paradero.

    Dada su edad y el tiempo transcurrido, cada minuto es vital para encontrarlo sano y salvo.

    Características y señas particulares

    Don Héctor es de nacionalidad colombiana y como señal característica presenta lunares visibles en sus manos. Al momento de su desaparición, vestía las siguientes prendas:

    Camisa: Estilo polo, de color amarillo.

    Pantalón: Sudadera color verde azul (petróleo).

    Calzado: Tenis de color gris claro.

    Accesorio: Cachucha de colores verde y amarillo.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted ha visto a alguien con estas características en Envigado, Sabaneta o cualquier sector del Valle de Aburrá, o tiene información que permita dar con su ubicación, por favor comuníquese de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía:

    Teléfono fijo: 604 590 31 08 – Extensión: 41351

    Celular / WhatsApp: 318 532 28 52

