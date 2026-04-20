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    ¡Urgente! Brutal ataque en Enciso: taxista fue apuñalado por un pasajero que se negó a pagar la carrera

    El taxista se encuentra con pronóstico reservado debido a la gravedad de la lesión

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Cortesía
    ¡Urgente! Brutal ataque en Enciso: taxista fue apuñalado por un pasajero que se negó a pagar la carrera

    Resumen: Sobre su reporte médico, se confirmó que el taxista logró sobrevivir a la agresión y actualmente permanece hospitalizado, bajo estricta observación médica y su estado de salud es delicado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un grave hecho de intolerancia y violencia se registró en las últimas horas en el centro-oriente de Medellín. Un conductor de taxi resultó gravemente herido tras ser atacado con arma blanca por el usuario al que transportaba.

    El detonante de la agresión

    De acuerdo con los reportes preliminares entregados por la comunidad, el altercado tuvo lugar en la parte alta del barrio Enciso, sector Llanaditas. Al llegar a su destino, el sujeto se habría negado a pagar el valor del servicio prestado.

    Ante el legítimo reclamo del taxista para exigir su dinero, el pasajero al parecer reaccionó de manera violenta, desenfundó un arma cortopunzante y lo apuñaló.

    Foto: Cortesía

    Estado de salud de la víctima

    Tras el brutal ataque, el conductor fue auxiliado rápidamente y trasladado de urgencia a las instalaciones de una clínica del norte de la ciudad para recibir atención especializada.

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    Sobre su reporte médico, se confirmó que el taxista logró sobrevivir a la agresión y actualmente permanece hospitalizado, bajo estricta observación médica y su estado de salud es delicado.

    Se espera que las autoridades competentes asuman la investigación del caso, y se identifique, capture y judicialice al responsable de este violento ataque que hoy genera indignación en el gremio transportador de la ciudad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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