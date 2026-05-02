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Resumen: Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información y ayudaron a hacer posible su regreso sana y salva.

María Deyfan ya está en su hogar: regresó sana y salva

Minuto30.com .- La señora María Deyfan Orozco, de 76 años de edad, quien se encontraba desaparecida fue hallada con vida. Así lo confirmó una fuente cercana a la mujer.

Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información y ayudaron a hacer posible su regreso sana y salva.

Información previa

¡Urgente! Ayúdenos a encontrar a María Deyfan Orozco extraviada en Barbosa

Minuto30.com – Familiares y autoridades solicitan la colaboración y solidaridad inmediata de la ciudadanía para localizar a la señora María Deyfan Orozco, de 76 años de edad, quien se encuentra desaparecida.

La situación requiere de máxima urgencia y empatía por parte de la comunidad, ya que la adulta mayor fue diagnosticada con deterioro cognitivo, por lo que podría encontrarse desorientada y vulnerable.

¿Cuándo y dónde fue vista por última vez?

De acuerdo con el reporte de sus allegados, la señora María desapareció durante la tarde de este sábado 2 de mayo. Fue vista por última vez a las 2:30 p.m. cuando salía de las instalaciones del establecimiento Antioquia Tropical Club, ubicado en el municipio de Barbosa.

Descripción física y prendas de vestir

Para facilitar su identificación en las calles o el transporte público, tenga en cuenta las siguientes características:

Estatura mediana; Cabello Oscuro, liso y a la altura del cuello.

Al momento de su desaparición llevaba puesta una blusa de flores de tonos claros, un pantalón corto (short) de jean oscuro y zapatos blancos.

Detalle clave para identificarla: Lleva puesta una cadenita dorada y, muy importante, una manilla de identificación con sus datos personales.

📞 Líneas de contacto (Atención 24 horas)

Si usted la ha visto, tiene información sobre su paradero o la encuentra desorientada en la vía pública, por favor comuníquese de inmediato a los siguientes canales oficiales:

Línea Nacional de Emergencias: 123

Fiscalía: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Líneas de atención (Bello): Celular 300 448 0000 o al teléfono fijo (604) 322 48 48.

Por favor, ayude a compartir esta información en sus grupos y redes sociales. Cada minuto cuenta para que la señora María Deyfan regrese sana y salva a su hogar.