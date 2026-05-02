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    ¡Urgente! Ayúdenos a encontrar a María Deyfan Orozco extraviada en Barbosa

    La adulta mayor fue diagnosticada con deterioro cognitivo, por lo que podría encontrarse desorientada y vulnerable

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente! Ayúdenos a encontrar a María Deyfan Orozco extraviada en Barbosa

    Resumen: De acuerdo con el reporte de sus allegados, la señora María desapareció durante la tarde de este sábado 2 de mayo. Fue vista por última vez a las 2:30 p.m. cuando salía de las instalaciones del establecimiento Antioquia Tropical Club

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com – Familiares y autoridades solicitan la colaboración y solidaridad inmediata de la ciudadanía para localizar a la señora María Deyfan Orozco, de 76 años de edad, quien se encuentra desaparecida.

    La situación requiere de máxima urgencia y empatía por parte de la comunidad, ya que la adulta mayor fue diagnosticada con deterioro cognitivo, por lo que podría encontrarse desorientada y vulnerable.

    ¿Cuándo y dónde fue vista por última vez?

    De acuerdo con el reporte de sus allegados, la señora María desapareció durante la tarde de este sábado 2 de mayo. Fue vista por última vez a las 2:30 p.m. cuando salía de las instalaciones del establecimiento Antioquia Tropical Club, ubicado en el municipio de Barbosa.

    Descripción física y prendas de vestir

    Para facilitar su identificación en las calles o el transporte público, tenga en cuenta las siguientes características:

    Estatura mediana; Cabello Oscuro, liso y a la altura del cuello.

    Al momento de su desaparición llevaba puesta una blusa de flores de tonos claros, un pantalón corto (short) de jean oscuro y zapatos blancos.

    Detalle clave para identificarla: Lleva puesta una cadenita dorada y, muy importante, una manilla de identificación con sus datos personales.

    📞 Líneas de contacto (Atención 24 horas)

    Si usted la ha visto, tiene información sobre su paradero o la encuentra desorientada en la vía pública, por favor comuníquese de inmediato a los siguientes canales oficiales:

    Línea Nacional de Emergencias: 123

    Fiscalía: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

    Líneas de atención (Bello): Celular 300 448 0000 o al teléfono fijo (604) 322 48 48.

    Por favor, ayude a compartir esta información en sus grupos y redes sociales. Cada minuto cuenta para que la señora María Deyfan regrese sana y salva a su hogar.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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