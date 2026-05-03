¡Urgente! Avistan cuerpo en el Río Medellín: Bomberos en el lugar

Resumen: Las autoridades de emergencia atienden a esta hora un lamentable caso en el norte de la ciudad. Hace pocas horas se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Medellín , lo que ha generado un importante despliegue de los organismos de socorro.

Minuto30.com .– Las autoridades de emergencia atienden a esta hora un lamentable caso en el norte de la ciudad. Hace pocas horas se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Medellín, lo que ha generado un importante despliegue de los organismos de socorro.

Detalles de la emergencia

El hallazgo se registró en el cauce del río, a la altura de la estación Tricentenario del Metro de Medellín.

En este momento, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se encuentran en el lugar de los hechos realizando las maniobras de extracción y recuperación del cadáver de las aguas.

Una vez los bomberos logren asegurar el cuerpo y llevarlo a la orilla, se llevará a cabo la inspección técnica, identificación de la víctima y determinar las causas de la muerte.

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Precaución en la vía

Se recomienda a los conductores que transitan por la Avenida Regional y la Autopista Norte, a la altura de Tricentenario, movilizarse con precaución. Es común que este tipo de procedimientos generen el denominado “efecto mirón”, lo que podría ocasionar congestión vehicular en la zona durante la próxima hora.

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