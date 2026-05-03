Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    En desarrollo

    ¡Urgente! Avistan cuerpo en el Río Medellín: Bomberos en el lugar

    El hallazgo se registró en el cauce del río, a la altura de la estación Tricentenario del Metro de Medellín.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Urgente! Avistan cuerpo en el Río Medellín: Bomberos en el lugar

    Resumen: Las autoridades de emergencia atienden a esta hora un lamentable caso en el norte de la ciudad. Hace pocas horas se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Medellín, lo que ha generado un importante despliegue de los organismos de socorro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .– Las autoridades de emergencia atienden a esta hora un lamentable caso en el norte de la ciudad. Hace pocas horas se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Medellín, lo que ha generado un importante despliegue de los organismos de socorro.

    Detalles de la emergencia

    El hallazgo se registró en el cauce del río, a la altura de la estación Tricentenario del Metro de Medellín.

    En este momento, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se encuentran en el lugar de los hechos realizando las maniobras de extracción y recuperación del cadáver de las aguas.

    Una vez los bomberos logren asegurar el cuerpo y llevarlo a la orilla, se llevará a cabo la inspección técnica, identificación de la víctima y determinar las causas de la muerte.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Precaución en la vía

    Se recomienda a los conductores que transitan por la Avenida Regional y la Autopista Norte, a la altura de Tricentenario, movilizarse con precaución. Es común que este tipo de procedimientos generen el denominado “efecto mirón”, lo que podría ocasionar congestión vehicular en la zona durante la próxima hora.

    Noticia en desarrollo…

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.