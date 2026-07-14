¡Urgente! Autoridades investigan una posible amenaza de bomba en la Avenida El Poblado

Resumen: Las autoridades de Medellín investigan una posible amenaza de bomba en la Avenida El Poblado (carrera 43A con calle 1), registrada alrededor de las 2:40 de la tarde de este martes, 14 de julio, tras el hallazgo de un extintor sospechoso que podría contener material explosivo. Ante la delicada situación, el sector fue acordonado de inmediato por personal especializado, el cual adelanta las verificaciones técnicas necesarias sobre el terreno para descartar cualquier riesgo de detonación y garantizar la seguridad en la zona.