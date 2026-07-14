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    ¡Urgente! Autoridades investigan una posible amenaza de bomba en la Avenida El Poblado

    Al parecer, investigan un extintor que fue dejado en la vía y al parecer podría ser una bomba. Esto es lo que se sabe:

    Publicado por: Julian Medina

    1 Autoridades investigan una posible amenaza de bomba en la Avenida El Poblado
    Cortesía.
    ¡Urgente! Autoridades investigan una posible amenaza de bomba en la Avenida El Poblado

    Resumen: Las autoridades de Medellín investigan una posible amenaza de bomba en la Avenida El Poblado (carrera 43A con calle 1), registrada alrededor de las 2:40 de la tarde de este martes, 14 de julio, tras el hallazgo de un extintor sospechoso que podría contener material explosivo. Ante la delicada situación, el sector fue acordonado de inmediato por personal especializado, el cual adelanta las verificaciones técnicas necesarias sobre el terreno para descartar cualquier riesgo de detonación y garantizar la seguridad en la zona.

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    Una delicada situación se presentó hace pocos minutos en la Avenida El Poblado, donde las autoridades investigan una posible amenaza de bomba.

    Según pudo conocer Minuto30, los hechos se registraron sobre las 2:40 de la tarde de este martes, 14 de julio, en la carrera 43A con calle 1.

    Al parecer, las autoridades encontraron un posible extintor que podría contener explosivos.

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    El lugar fue acordonado por las autoridades, quienes están realizando las indagaciones de rigor para descartar cualquier posibilidad de explosión.

    En desarrollo.

    ¡Urgente! Autoridades investigan una posible amenaza de bomba en la Avenida El Poblado

    2 Autoridades investigan una posible amenaza de bomba en la Avenida El Poblado

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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