¡Urgente! Apuñalado y muerto, hallan a taxista en su carro en zona rural de Giradota

Resumen: Una vez el taxista fue encontrado con múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante y gracias a la rápida reacción de las unidades policiales y la alerta de la comunidad, se logró la captura de un sospechoso

Minuto30.com .- La noche de este martes 20 de enero se registró un hecho de sangre que enluta al gremio de los transportadores en el Valle de Aburrá. Un taxista, que conducía un vehículo con placas de Medellín, fue hallado gravemente herido tras ser atacado con arma blanca en zona rural del municipio de Girardota.

El hallazgo se produjo poco despues de las 9:30 de la noche de este martes, en la vereda San Andrés. Según versiones extraoficiales, la víctima se encontraba al interior de su vehículo de servicio público cuando fue agredida en lo que, presuntamente, sería un intento de hurto o un ataque directo.

Los hechos y la captura

Una vez el taxista fue encontrado con múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante y gracias a la rápida reacción de las unidades policiales y la alerta de la comunidad, se logró la captura de un sospechoso, quien habría estado involucrado en el ataque y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Debido a la urgencia, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario del noroccidente de Medellína donde llegó sin signos vitales.

Unidades de criminalística se desplazaron hasta el hospital para realizar la inspección técnica al cadáver, mientras que en Girardota se adelanta la recolección de evidencias dentro del taxi para fortalecer el proceso judicial contra el detenido y posibles cómplices.