Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Urgente! Apuñalado y muerto, hallan a taxista en su carro en zona rural de Giradota

    Un hombre, quien sería sospechoso de cometer el ataque al taxista, fue capturado por las autoridades

    Publicado por: SoloDuque

    Macabro crimen en Bosa: hombre fue hallado amordazado y amarrado dentro de su casa
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    ¡Urgente! Apuñalado y muerto, hallan a taxista en su carro en zona rural de Giradota

    Resumen: Una vez el taxista fue encontrado con múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante y gracias a la rápida reacción de las unidades policiales y la alerta de la comunidad, se logró la captura de un sospechoso

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La noche de este martes 20 de enero se registró un hecho de sangre que enluta al gremio de los transportadores en el Valle de Aburrá. Un taxista, que conducía un vehículo con placas de Medellín, fue hallado gravemente herido tras ser atacado con arma blanca en zona rural del municipio de Girardota.

    El hallazgo se produjo poco despues de las 9:30 de la noche de este martes, en la vereda San Andrés. Según versiones extraoficiales, la víctima se encontraba al interior de su vehículo de servicio público cuando fue agredida en lo que, presuntamente, sería un intento de hurto o un ataque directo.

    Los hechos y la captura

    Una vez el taxista fue encontrado con múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante y gracias a la rápida reacción de las unidades policiales y la alerta de la comunidad, se logró la captura de un sospechoso, quien habría estado involucrado en el ataque y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    Debido a la urgencia, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario del noroccidente de Medellína donde llegó sin signos vitales.

    Unidades de criminalística se desplazaron hasta el hospital para realizar la inspección técnica al cadáver, mientras que en Girardota se adelanta la recolección de evidencias dentro del taxi para fortalecer el proceso judicial contra el detenido y posibles cómplices.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.