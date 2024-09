¡Urgente! Accidente en el Túnel del Toyo dejaría al menos dos muertos y varios heridos

Resumen: Grave accidente en el Túnel del Toyo deja varios muertos y heridos. Un puente colapsó mientras los obreros desmontaban una grúa. La Gobernación y los encargados de la obra aún no se han pronunciado.

Minuto30.com .- Un grave accidente se registró la mañana de este miércoles 19 de junio en el Túnel del Toyo que habría dejado varios muertos y también lesionados.

Según Reporte Ciudadano llegado a Minuto30.com, «en el Túnel del Toyo una estructura se derrumbó y mató varios trabajadores». Hasta el momento La Gobernación y los encargados de la obra no se han pronunciado.

Hace pocos minutos fueron rescatados los cuerpos de los obreros que murieron en el hecho y llevados al municipio de Giraldo.

Según informa la ciudadanía «estaban desarmando una grúa de esas que llaman plumas y el puente se cayó con ellos»

Versión oficial del Túnel del Toyo

Minuto30.com a través de llamada telefónica, tuvo contacto con el área de Comunicaciones del Túnel del Toyo y esto fue lo que dijeron:

El accidente si existe pero no es cierto que estuvieran desarmando una grúa tipo pluma; confirman que un puente metálico provisional que conducía a un sector de la construcción cedió y colapsó.

Hacen la claridad que NO es el puente en construcción sino un puente provisional el afectado.

Dicen desde el Túnel del Toyo que «Las personas que habrían resultado afectadas no son personal directo de la obra «Túnel del Toyo» sino subcontratistas de un contratista; además que por estar en etapa de evaluación del accidente, y hasta no tener información concreta y veraz, no se emitirá boletín oficial alguno».

No se desmiente ni se confirma que haya muertos o heridos en el accidente.

¿Que dicen los autoridades?

Si bien el colapso se confirma por fuera del Túnel del Toyo, autoridades confirman que el hecho se registró cuando se adelantaban las maniobras de desmonte, por parte de un subcontratista, del puente metálico de uso provisional.

Al momento de retirar uno de los estribos del puente, la pluma de la grúa colapsó, cayendo sobre el puente y provocando el derrumbamiento de la estructura, arrastrando el vehículo hacia el precipicio.

El reporte oficial confirma la muerte de dos personas pero también dos heridos que deja el accidente y que fueron llevados al Hospital de Santa Fe de Antioquia, para recibir atención inmediata.