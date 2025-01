Uramita entre ríos y montañas: Un legado de trabajo, comunidad y transformación

En esta entrega de “Uramita: Crónicas de Cambio”, quiero rendir homenaje a algunas familias y personajes que han dejado una huella imborrable en la historia de nuestro pueblo, cada uno contribuyendo de manera única al desarrollo económico, social y cultural de Uramita.

Darío Villa y su impacto en la economía local

Darío Villa es un hombre que representa el esfuerzo y la superación personal. Comenzó como jornalero, trabajando incansablemente arrendando la finca Llano Grande, cultivando sus productos hasta convertirse en uno de los hombres más prósperos e influyentes de Uramita. Hoy, como ganadero y propietario del bar “Donde Villa”, su legado sigue vivo.

Sigue al canal de WhatsApp de Opinión

La cantina “Donde Villa” no es solo un espacio de encuentro; es un punto clave para la economía local. Allí, los campesinos se reúnen a compartir, intercambiar ideas y realizar negocios relacionados con fincas, cultivos y ganado. Juank, hijo de Villa, ha tomado la batuta, administrando el bar y manteniéndolo como un centro de actividad económica y social.

Juan María Echavarría: un pilar del pasado

Juan María Echavarría, conocido cariñosamente como “Juancho Puchas”, fue un ganadero respetable y considerado en su tiempo como el hombre más acaudalado de Uramita. Su generosidad y visión lo llevaron a dar empleo a muchas personas del pueblo, convirtiéndose en un referente de desarrollo y progreso.

Hoy, su legado persiste en las fincas más grandes de Uramita, administradas por sus hijos, quienes han mantenido el espíritu de solidaridad, trabajo y dedicación que caracterizó a su padre.

Los maestros que marcaron nuestra infancia:

No puedo hablar de mi infancia en Uramita sin recordar a los profesores que, con su dedicación y estilo único, dejaron una huella en mi vida y la de muchos compañeros. El profesor Ovidio Roldán, con su temple y exigencia, nos enseñó la importancia de la disciplina en las clases de Educación Física, mientras que don Simón, con su paciencia infinita, intentaba ganarse el respeto de los alumnos, aunque a veces le resultara difícil.

El profesor Argemiro, con su tranquilidad y profesor de matemáticas, nos mostraba que incluso las materias más desafiantes podían abordarse con calma. Y cómo olvidar a Mariela, doña Florangela, doña Nena y doña Amparo, maestras que, con su dedicación y cariño, no solo enseñaban, sino que también cuidaban y formaban con amor a varias generaciones de uramiteños.

Gracias a ellos, aprendimos mucho más que los contenidos de un currículo; aprendimos valores, respeto y el amor por el conocimiento. Sus enseñanzas siguen vivas en nosotros y, sin duda, forman parte de lo que hoy somos.

Don Félix: historias y risas que unen a un pueblo

No se puede hablar de Uramita sin mencionar a Félix Villa, un personaje inolvidable que entretenía a los habitantes con sus historias y chistes. Sus palabras no solo traían risas, sino que también recordaban las tradiciones orales y la riqueza cultural de nuestro pueblo.

El mudo de la motocicleta imaginaria

En Uramita, otro personaje peculiar marcó la cotidianidad del pueblo. Un hombre mudo, con problemas mentales, quien todos los días salía a recorrer las calles montado en su motocicleta imaginaria, haciendo el característico ruido de una moto. Su presencia, aunque diferente, era parte del paisaje que nos unía, y sus recorridos, llenos de energía y sonidos, nunca pasaban desapercibidos para los que lo veían. Un hombre que, de una manera particular, también dejó su huella en el corazón de quienes compartieron esos momentos con él.

El legado de mi padre: un visionario al servicio de la comunidad

Entre los grandes nombres que han marcado la historia de Uramita, no puedo dejar de mencionar a mi padre. Además de ser un hombre trabajador y generoso, incursionó en la política y, al momento de su fallecimiento, era concejal del municipio.

Su legado es inmenso. Fue parte fundamental en la gestión para llevar electricidad a Uramita, transformando para siempre la vida de sus habitantes. Además, introdujo los primeros electrodomésticos al pueblo y también se desempeñó como fotógrafo, capturando momentos y recuerdos que aún perduran en muchas familias.

Su espíritu servicial también lo llevó a fundar la iglesia pentecostal en Uramita, comenzando los cultos en nuestra propia casa y, con esfuerzo, construyendo posteriormente su propia iglesia. Su vida fue un ejemplo de honestidad, liderazgo y entrega, y su influencia sigue presente en la comunidad.

Reflexión final y una promesa por cumplir

Las historias de estas familias y personajes son un recordatorio del espíritu resiliente y solidario que define a Uramita. Cada uno, desde su labor, dejó un legado que ha moldeado nuestra comunidad.

Hoy más que nunca, es importante recordar y honrar a quienes con su esfuerzo y visión transformaron nuestro pueblo, convirtiéndolo en un lugar lleno de oportunidades y esperanza.

Pero las historias de Uramita no terminan aquí. En cada una de nuestras 42 veredas hay relatos aún por descubrir, familias por conocer y aprendizajes que me esperan. Tal vez me veas pronto recorriendo tu vereda, porque quiero escuchar esas historias que aún no se han contado. ¿Cuál será la próxima?

Aquí más Columnas de Opinión