¡Ups! Casi se cae de la casa . . . Bad Bunny sufre un «desliz» en pleno show de apertura en México

Minuto30.com .- El cantante puertorriqueño Bad Bunny protagonizó un pequeño y cómico percance durante su primera fecha en México, mientras interpretaba el tema “El Efecto” en el escenario conocido como “La Casita.
Mientras se movía por el set, el “Conejo Malo” tuvo un pequeño resbalón que lo llevó a caer sentado por unos momentos en las escaleras de la escenografía.
El incidente no pasó a mayores y Benito, demostrando profesionalismo y buen humor, rápidamente recuperó el ritmo y continuó con el espectáculo ante la euforia de sus seguidores.
Eso si, el incidente quedó en video y como todo lo de Bad Bunny… rapidito se viralizó.
Bad Bunny se cae en la casita de su concierto en Mexico. pic.twitter.com/FujJDESbse
— Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) December 11, 2025
