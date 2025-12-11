Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Ups! Casi se cae de la casa . . . Bad Bunny sufre un «desliz» en pleno show de apertura en México

    Mientras se movía por el set, el “Conejo Malo” tuvo un pequeño resbalón

    Publicado por: SoloDuque

    Bad Bunny
    Bad Bunny. Captura de video de instagram
    ¡Ups! Casi se cae de la casa . . . Bad Bunny sufre un «desliz» en pleno show de apertura en México

    Resumen: El incidente no pasó a mayores y Benito, demostrando profesionalismo y buen humor, rápidamente recuperó el ritmo y continuó con el espectáculo ante la euforia de sus seguidores.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El cantante puertorriqueño Bad Bunny protagonizó un pequeño y cómico percance durante su primera fecha en México, mientras interpretaba el tema “El Efecto” en el escenario conocido como “La Casita.

    Mientras se movía por el set, el “Conejo Malo” tuvo un pequeño resbalón que lo llevó a caer sentado por unos momentos en las escaleras de la escenografía.

    Benito se cayó en el techo, donde cantaba para su público mexicano. Capturas de video bad bunny

    Benito se cayó en el techo, donde cantaba para su público mexicano. Capturas de video

    El incidente no pasó a mayores y Benito, demostrando profesionalismo y buen humor, rápidamente recuperó el ritmo y continuó con el espectáculo ante la euforia de sus seguidores.

    Eso si, el incidente quedó en video y como todo lo de Bad Bunny… rapidito se viralizó.

    Aquí más Noticias de Entretenimiento

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.