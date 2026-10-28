Resumen: Cerca de 130 venezolanos han sido expulsados desde Medellín en las últimas dos semanas, 98 de ellos en los megaoperativos recientes. De esos 98, 73 acumulaban 241 antecedentes de capturas y el 80 % estaba en condición migratoria irregular.

Unos 130 extranjeros expulsados desde Medellín en dos semanas: 73 de los últimos 98 tenían capturas

Las expulsiones de extranjeros desde Medellín no paran. El alcalde Federico Gutiérrez informó que cerca de 130 ciudadanos venezolanos han sido sacados del país desde la capital antioqueña en las últimas dos semanas, y que 98 de ellos salieron tras los recientes operativos encabezados por el presidente Abelardo de la Espriella.

Los controles contra personas en situación migratoria irregular que, presuntamente, estarían ligadas a actividades delictivas siguen activos en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá, y el alcalde aseguró que seguirán.

Esto le podría interesar: https://www.minuto30.com/alias-mailo-y-el-tenso-cara-a-cara-con-el-presidente-de-la-espriella-en-pleno-operativo/1725304/

Dos vuelos de la Fuerza Aérea hasta la frontera

El traslado se hizo en dos vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana, con apoyo del Ejército Nacional, hasta la frontera con Venezuela. Allí, los expulsados quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias de ese país.

Durante los procedimientos hubo además dos capturas. Dos de los extranjeros tenían órdenes de captura vigentes y quedaron a disposición de la justicia colombiana: uno era requerido por tráfico de estupefacientes y el otro por concierto para delinquir.

Lo que dicen los antecedentes de los 98 expulsados

Las cifras que se conocieron sobre el grupo de 98 personas expulsadas en los últimos operativos muestran el perfil de quienes fueron sacados del país:

73 acumulaban en conjunto 241 antecedentes de capturas.

De esos antecedentes, 198 estaban relacionados con delitos de estupefacientes.

19 correspondían a hurto y siete a lesiones personales.

17 eran por otras conductas que afectaban el orden público, la tranquilidad o la convivencia.

El balance también indica que, entre todos, sumaban 996 medidas correctivas impuestas por la Policía. Además, 63 de ellos registraban 287 ingresos a Centros de Traslado por Protección. Según las autoridades, el 80 % de la población objeto de estas medidas estaba en condición migratoria irregular.

El mensaje del alcalde

Gutiérrez dejó claro que los controles van a seguir, pero también marcó una línea entre quienes cumplen y quienes no. «Todo ciudadano que cumpla la norma, sea de donde sea, va a ser respetado. Pero quien venga a hacerle daño a nuestra gente, le va a ir muy mal y será deportado o pagará cárcel», afirmó el mandatario.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La frase resume el enfoque de la Alcaldía: no se trata de perseguir a los extranjeros en general, sino de actuar contra quienes están en el país de forma irregular y, además, tienen un historial de delitos o de problemas de convivencia.

No es la primera vez

Las expulsiones de extranjeros en Medellín no son nuevas. A mediados de septiembre se conoció la salida de 18 extranjeros, entre ellos uno que se hacía pasar por sacerdote en La Paralela, y a comienzos de octubre fueron otros nueve, uno de ellos con condenas por secuestro en Estados Unidos.

Esto le podría interesar: https://www.minuto30.com/extranjeros-expulsados-medellin/1721282/

Con el balance más reciente, la cifra de extranjeros expulsados de la ciudad en apenas dos semanas supera con holgura las de esas jornadas anteriores, y la mayor parte corresponde a los recientes megaoperativos encabezados por el presidente De la Espriella.

Qué viene ahora

El alcalde aseguró que los controles continuarán en Medellín y el Valle de Aburrá. El mensaje apunta a los extranjeros en situación migratoria irregular que, presuntamente, estén relacionados con hechos delictivos: para ellos, el camino será la expulsión del país o la puesta a disposición de la justicia, como ocurrió con los dos capturados en esta última tanda.

Queda por ver si el ritmo de las últimas dos semanas se mantiene en los próximos operativos y cuántas personas más son trasladadas hacia la frontera. Mientras tanto, las autoridades siguen mostrando cifras para respaldar la estrategia: casi 130 expulsiones desde Medellín en quince días, 98 de ellas en los operativos más recientes, y un 80 % de personas en condición migratoria irregular entre quienes fueron objeto de las medidas.